***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.10.2021 18:40
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
27.10.2021
900 3.219,00 300 1.080,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973015
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0491
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1117
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35552,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,09
|Açılış
|: 552,05
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5260
|9,5292
|% 0,52
|
|Euro
|11,1301
|11,1388
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1077
|13,1734
|% 0,90
|
|Frank
|10,4151
|10,4779
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5339
|2,5466
|% 0,51
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,97
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında