***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.11.2021 18:39
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
17.11.2021
1.500 5.355,00 3.300 12.264,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978372
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 0,4229
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 4,38%
|| 0,5272
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05662,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 24,54
|Açılış
|: 662,25
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|TSPOR
|8,27
|1.187.549.093
|% 7,26
|
|KOZAL
|120,90
|1.065.975.181
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,15
|800.497.616
|% -1,38
|
|VAKBN
|3,95
|730.536.366
|% 2,33
|
|HALKB
|4,76
|686.913.187
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,15
|800.497.616
|% -1,38
|
|ADESE
|1,07
|249.495.119
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|183.030.810
|% -1,90
|
|ZRGYO
|2,35
|167.349.642
|% 0,43
|
|CEMAS
|1,19
|78.282.779
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9999
|11,0555
|% 3,98
|
|Euro
|12,5023
|12,5688
|% 4,36
|
|Sterlin
|14,9103
|14,9851
|% 4,32
|
|Frank
|11,9299
|12,0018
|% 4,61
|
|Riyal
|2,9499
|2,9646
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-5,13
|
|Altın Gr.
|664
|664
|25,91
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,30
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
-
17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS