***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.11.2021 18:11
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
26.11.2021
300 1.071,00 300 1.101,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979895
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,4904
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 0,6663
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05713,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 22,78
|Açılış
|: 713,06
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2497
|12,4902
|% 4,09
|
|Euro
|13,8836
|14,1337
|% 4,95
|
|Sterlin
|16,4632
|16,5458
|% 3,29
|
|Frank
|13,3594
|13,4399
|% 4,62
|
|Riyal
|3,2875
|3,3040
|% 3,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|3,94
|
|Altın Gr.
|713
|713
|22,76
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,08
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-9,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem