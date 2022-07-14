***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2022 18:15
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
14.07.2022
300 765,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045513
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0614
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3365
18:0517,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0981
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05952,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,81
|Açılış
|: 952,05
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3620
|17,3638
|% -0,37
|
|Euro
|17,4535
|17,5811
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,5502
|20,6533
|% -0,05
|
|Frank
|17,7096
|17,8163
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6173
|4,6404
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-5,91
|
|Altın Gr.
|954
|954
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.515
|6.663
|-41,00
|
|Yarım
|3.175
|3.248
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.623
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,33
|