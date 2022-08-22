***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.08.2022 18:11
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
22.08.2022
600 1.782,00 300 900,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057608
BIST
17:593.124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 61,18
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:5918,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:5918,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1487
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:591.019,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.019,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OBASE
|15,84
|142.530.221
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.452.441
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.769.631
|% 10,00
|
|SANFM
|18,06
|29.857.767
|% -9,70
|
|ULUSE
|142,40
|33.676.188
|% -7,77
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|KGYO
|17,51
|32.698.892
|% -6,86
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|AKBNK
|11,55
|5.458.154.766
|% 7,34
|
|YKBNK
|6,31
|5.388.264.194
|% 8,98
|
|THYAO
|67,55
|4.956.293.945
|% -0,30
|
|EKGYO
|3,97
|3.218.272.343
|% 2,32
|
|SISE
|25,66
|3.115.155.162
|% 1,10
|
|YKBNK
|6,31
|5.388.264.194
|% 8,98
|
|EKGYO
|3,97
|3.218.272.343
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,55
|5.458.154.766
|% 7,34
|
|ALBRK
|2,29
|636.324.259
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.139.535.525
|% 9,92
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1077
|18,1204
|% 0,31
|
|Euro
|18,1068
|18,1236
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,4105
|21,5179
|% 1,13
|
|Frank
|18,7512
|18,8641
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8081
|4,8322
|% 0,35
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|15,12
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,71
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.916
|34,00
|
|Yarım
|3.337
|3.381
|16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,14
|
|B. Petrol
|99
|99
|2,83
|