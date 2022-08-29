***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.08.2022 18:27
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
29.08.2022
- - 300 906,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058944
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0576
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.008,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,75
|Açılış
|: 1.008,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1702
|18,1879
|% -0,03
|
|Euro
|18,2207
|18,2366
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,1169
|21,2228
|% -0,49
|
|Frank
|18,5838
|18,6958
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-12,49
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,48
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.766
|6.835
|-35,00
|
|Yarım
|3.297
|3.341
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|98,07
|98,07
|-4,86
|