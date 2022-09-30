***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2022 18:25
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
30.09.2022
43 125,99 300 900,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066417
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0117
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4033
18:0518,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05987,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 987,69
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
984,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4840
|18,4941
|% -0,06
|
|Euro
|18,1128
|18,1247
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5434
|20,6464
|% 0,17
|
|Frank
|18,6433
|18,7557
|% -1,31
|
|Riyal
|4,9049
|4,9295
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|0,48
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.636
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.229
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,09
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem