***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2022 18:16
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
02.11.2022
600 2.145,00 900 3.225,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076345
BIST
14:294.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 75,40
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:2918,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:2918,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:29988,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,54
|Açılış
|: 988,95
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MIATK
|83,15
|54.529.406
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.377.765
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.614.918
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,70
|446.783.263
|% 8,94
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,98
|131.317.800
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,80
|7.146.624.259
|% 2,95
|
|EREGL
|32,50
|4.814.482.457
|% 7,33
|
|TUPRS
|429,40
|3.215.543.342
|% 5,37
|
|KRDMD
|12,60
|2.382.456.353
|% 4,05
|
|SASA
|144,00
|2.100.798.460
|% 5,96
|
|EKGYO
|4,61
|1.154.979.588
|% 1,77
|
|KRDMD
|12,60
|2.382.456.353
|% 4,05
|
|EREGL
|32,50
|4.814.482.457
|% 7,33
|
|HALKB
|8,42
|1.026.286.160
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,78
|1.050.460.330
|% 0,92
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6194
|18,6228
|% 0,04
|
|Euro
|18,2506
|18,2593
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8077
|20,9120
|% 0,48
|
|Frank
|18,4139
|18,5248
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,22
|
|Altın Gr.
|989
|990
|14,25
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.621
|6.682
|48,00
|
|Yarım
|3.226
|3.269
|25,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,26
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|3,05
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 89 artarak (% 2.05 ) 4, 533
-
14:44XU100
Endeks 4, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 51, 105.00 milyon TL de
-
14:44PENTA
Yüzde 5.17 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 291 adet işlem
-
14:43ESCAR
Yüzde 4.93 oranında artışla 67.10 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 603 adet işlem
-
14:42TKNSA
Yüzde 5.40 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 174, 707 adet işlem