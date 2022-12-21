***GEDIK* *EYGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.12.2022 16:02
***GEDIK******EYGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088973
BIST
16:365.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 14,73
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:3618,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 79,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 79,9900
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:3619,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7600
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:3614,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,05
|Açılış
|: 14,45
|
|Önceki Kapanış
|: 14,50
|
14,59
En Düşük
14,31
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ETILR
|14,08
|53.330.734
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.462.342
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,78
|188.573.961
|% -7,80
|
|RHEAG
|4,15
|11.086.426
|% -7,78
|
|RYSAS
|23,20
|63.101.350
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,42
|127.013.752
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|55.211.495
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,81
|6.452.308.059
|% 3,29
|
|THYAO
|143,90
|5.757.835.038
|% -1,37
|
|AKBNK
|19,89
|4.955.170.006
|% -0,55
|
|EREGL
|41,96
|4.659.401.661
|% 0,05
|
|ISCTR
|12,80
|4.422.444.352
|% -1,23
|
|EKGYO
|7,95
|3.325.925.714
|% -2,93
|
|KRDMD
|18,81
|6.452.308.059
|% 3,29
|
|VAKBN
|12,29
|4.341.469.882
|% -3,15
|
|ISCTR
|12,80
|4.422.444.352
|% -1,23
|
|YKBNK
|12,14
|3.785.903.261
|% -0,90
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6648
|18,6715
|% 0,10
|
|Euro
|19,8534
|19,8632
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6155
|22,7290
|% -0,11
|
|Frank
|20,1116
|20,2327
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:35
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16:50BOBET
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.78 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 123, 517 adet işlem
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 67 artarak (% 0.17 ) 5, 859
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16:48XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 102, 824.00 milyon TL de
-
16:48EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 659 adet işlem
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16:46PLTUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 520, 383 adet işlem