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***GEDIK* *GAPIN* *VAKFA* *BRKT* *TFNVK* *ARNFK* *CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

27.09.2021 17:38



***GEDIK******GAPIN******VAKFA******BRKT******TFNVK******ARNFK******CLDNM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, BRKT, CLDNM, GAPIN, GEDIK, TFNVK, VAKFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92181 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92181 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRFCLKD62218 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRSCLKD62310 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRSCLKD62419 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRFGAPI62210 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRSGAPI62320 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRSGAPI62411 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12212 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22211 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS92133 FİNANSMAN BONOSU 27/09/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965378


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