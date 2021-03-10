***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ve işbu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916986BIST