***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.03.2022 01:17
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006360
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
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|Açılış
|: 1.969
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En Yüksek
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|: 0,00%
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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870,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
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|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
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|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
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|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8907
|13,8962
|% 0,00
|
|Euro
|15,4281
|15,5199
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,4368
|18,5292
|% -0,52
|
|Frank
|15,0558
|15,1465
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6927
|3,7112
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,22
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,73
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,35
|-0,03
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|B. Petrol
|107
|107
|-0,05
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
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Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
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17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
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17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem