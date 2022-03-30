***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 23:15
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2022 - 10548
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2170 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına ilişkin 25.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı, 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014258
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
18:0516,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3994
En Düşük
16,3063
18:05909,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,65
|Açılış
|: 909,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
907,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6488
|14,6710
|% 0,12
|
|Euro
|16,3698
|16,3958
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,1806
|19,2768
|% -0,10
|
|Frank
|15,7976
|15,8928
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8935
|3,9130
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,69
|
|Altın Gr.
|909
|910
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB