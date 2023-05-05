***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2023Tescil Tarihi04.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2023-10825AçıklamalarSayın Paydaşlarımız 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2023 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına ilişkin 26.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147616BIST