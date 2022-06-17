***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 17.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Bilgilendirme Politikası'nın ekteki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038077BIST