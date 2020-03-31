***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2020 18:33
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2020 tarihli toplantısında,
1) Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. Maddesi ve "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine,
2) Bu hususun temini için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833639
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|0,0000
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