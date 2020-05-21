***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.05.2020 19:28
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846381
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,29
|Açılış
|: 376,41
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2923
|8,3339
|% 0,07
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-25,51
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.469
|-34,10
|
|Tam
|2.503
|2.533
|-34,90
|
|Yarım
|1.221
|1.238
|-17,10
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|0,28
|