***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.05.2021 07:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesiyle ilgi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937624
BIST
10:151.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.454
10:158,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4155
En Düşük
8,3771
10:1510,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0502
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,3202
En Düşük
10,2454
10:15508,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 508,43
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
508,75
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TRILC
|47,18
|122.777.227
|% 9,98
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|TUCLK
|8,98
|10.648.379
|% 5,90
|
|BASCM
|15,00
|204.420
|% 5,12
|
|OZRDN
|9,10
|209.350
|% 5,08
|
|KUTPO
|55,00
|2.512.125
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|BJKAS
|6,46
|7.319.269
|% -6,92
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MARKA
|5,47
|385.545
|% -5,53
|
|GARAN
|8,17
|170.178.007
|% 1,11
|
|EREGL
|19,00
|136.245.201
|% -1,20
|
|TRILC
|47,18
|122.777.227
|% 9,98
|
|KRDMD
|8,03
|66.237.232
|% 0,00
|
|ARCLK
|33,40
|63.033.885
|% 2,96
|
|GARAN
|8,17
|170.178.007
|% 1,11
|
|KARSN
|4,97
|61.909.165
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,00
|22.055.146
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,03
|66.237.232
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|15.610.167
|% 0,93
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3906
|8,3960
|% 0,08
|
|Euro
|10,2910
|10,3010
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,8751
|11,9347
|% 0,30
|
|Frank
|9,3398
|9,3961
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% -0,04
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|5,29
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,08
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.16 ) 1, 528
-
10:29XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 1, 520.00 milyon TL de
-
10:24XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 1, 137.00 milyon TL de
-
10:24SUMAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 62.65 lira fiyatla işlem gören hissede 508 adet işlem
-
10:21TRILC
Yüzde 6.99 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 005 adet işlem