***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
30.03.2022 23:18
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/03/2022 30/03/2022 10548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014259
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0091
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
18:0516,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0310
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3905
En Düşük
16,3063
18:05910,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 910,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
907,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6383
|14,6622
|% 0,06
|
|Euro
|16,3508
|16,3866
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,1995
|19,2957
|% -0,00
|
|Frank
|15,8103
|15,9056
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8952
|3,9147
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,03
|
|Altın Gr.
|911
|912
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB