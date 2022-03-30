***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/03/2022 30/03/2022 10548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014259BIST