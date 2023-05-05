***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
05.05.2023 19:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesine ilişkin tadil metni 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 26.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3, 6, 10 04/05/2023 05/05/2023 10825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147619
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
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4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
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19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0621
|Açılış
|: 22,3800
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|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -20,44
|Açılış
|: 1.264,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4980
|19,5043
|% 0,18
|
|Euro
|21,5146
|21,5251
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,5974
|24,7208
|% 0,69
|
|Frank
|21,8116
|21,9430
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1850
|5,2110
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-33,87
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,99
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.532
|4.648
|19,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.317
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|-0,24
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|B. Petrol
|75,36
|75,36
|2,86
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Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
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17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem