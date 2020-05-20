***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/05/2020Karar Sayısı1993SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi :20.05.2020 Karar No :1993 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan Ederiz. Saygılarımızla, Erhan TOPAÇOnur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Feyyaz TAKTAK Tevfik Metin AYIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Meltem AKOL Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846042BIST