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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

26.02.2021 20:31



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
2054
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                         FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN    Karar Tarihi      :26.02.2021  Karar No          :2054      SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI          a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,    b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,    Beyan  Ederiz.    Saygılarımızla,        
 
 
         Erhan TOPAÇ                                             Onur TOPAÇ                 
Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
Ülkü Feyyaz TAKTAK                       Tevfik Metin AYIŞIK               Meltem AKOL          
Yönetim Kurulu Üyesi                         Yönetim Kurulu Üyesi         Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913615


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Gümüş.Ons 26,40 26,44 -0,93  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,17  
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