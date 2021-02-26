***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
26.02.2021 20:31
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
2054
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi :26.02.2021 Karar No :2054 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan Ederiz. Saygılarımızla,
Erhan TOPAÇ Onur TOPAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Ülkü Feyyaz TAKTAK Tevfik Metin AYIŞIK Meltem AKOL
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913615
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|AYEN
|7,91
|136.070.757
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|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
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|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
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|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
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|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
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|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
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|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
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|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
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|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
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|GARAN
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|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
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|Alış
|Satış
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|1.729
|-40,63
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|Altın Gr.
|413
|413
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
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|Çeyrek
|673
|689
|7,96
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|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,93
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|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,17
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|B. Petrol
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|64,92
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