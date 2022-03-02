***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022Karar Sayısı2166SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 01 / 03 / 2022KARAR SAYISI : 2022 / 2166SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli İlke Kararı'na uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin linklerini de içeren faaliyet raporumuzun SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu, URF, KYBF ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite BaşkanıRüya ESERÜlkü Feyyaz TAKTAKMali İşler DirektörüCEOErsen Işık AKICIOnur TOPAÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006358BIST