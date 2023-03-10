***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2023 21:09
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
2272
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10 / 03 / 2023 KARAR SAYISI : 2272 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili SPK ilke kararlarına uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin linklerini de içeren faaliyet raporumuzun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu, URF, KYBF ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ülkü Feyyaz TAKTAK Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Dr. Rüya ESER Mali İşler Direktörü Ersen Işık AKICI CEO Onur TOPAÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123095
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