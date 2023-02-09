***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPay Piyasası ile VİOP Bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 5 İş Günü Süresince Geçici Olarak Kapatılması hk.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPay Piyasası ile VİOP Bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarına ilişkin işlemlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBorsa İstanbul A.Ş. nin 8 Şubat 2023 tarihli duyurusu - https://www.kap.org.tr/Bildirim/1111497Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi08.02.2023 - 14.02.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiPay Piyasası ile VİOP Bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının kapatılmasına ilişkin 5 iş günlük süre 2023 yılı işlem gün sayısının %2 sini oluşturmaktadır. Ayrıca, Şirketimizin bu pazarlar dışındaki faaliyetleri kesintisiz devam edecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimiz faaliyetlerinin bu karar sonucunda olumsuz etkilenmesini beklememekteyiz.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar15.02.2023Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bu açıklama SPK Özel Durumlar Rehberi'nin 5.1.1. ve 5.7.3. maddeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 8 Şubat 2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 5 İş Günü Süresince Geçici Olarak Kapatılmasına (14 Şubat 2023 akşamına kadar) ve 8 Şubat 2023 tarihli işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu 5 işlem günlük süre Borsa Istanbul'daki 2023 yılı toplam işlem günü sayısının yalnızca %2'sini oluşturmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından alınan bu karar, geniş kapsamlı yetki belgesi ile aracılık faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin yalnızca Pay Piyasası ile VİOP Bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarları'ndaki işlemlerini etkileyecektir. Dolayısıyla, Şirketimiz uluslararası piyasalardaki işlem aracılığı faaliyetlerini, forex piyasalarında kaldıraçlı alım satım ve fark kontratı işlemlerini, tezgahüstü türev ürünlere ilişkin işlemlerini, Pay pazarı ve endeks pazarı haricinde VİOP nezdinde kurulu olan pazarlardaki işlemlerini, pay senedi yoğun fonlar hariç olmak üzere TEFAS işlemlerini, nitelikli ve tahsisli yatırımcılara yönelik borçlanma aracı işlemlerini ve aracılık ettiği ve edeceği halka arz süreçlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Sermaye Piyasaları'nda 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Şirketimiz, Borsa İstanbul tarafından alınan bu kararın, Borsa İstanbul'da sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyeceğini, sektör paydaşları ve düzenleyicilerin aksiyon almasına olanak vereceğini, likiditenin yeniden tesis edilmesini sağlayacağını, dolayısıyla Sermaye Piyasaları'nın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, Şirketimiz faaliyetlerinin bu karar sonucunda olumsuz etkilenmesini beklememekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112366BIST