***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020 - 30.10.2020 - 26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/08/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıStartup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilişim TeknolojiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.11.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı42500Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar42500Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)85Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)85Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)85Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0021İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,00086Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 26.11.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ilgili şablondan gönderilmiştir. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknoloji trendlerini yakından takip eden şirketimiz girişimcilik ekosistemini tek bir çatı altında buluşturmak, ülkemizdeki girişimlerin daha hızlı finansman kaynaklarına erişmesi, çok yönlü desteklenmesine ve yatırımcıların halka açık olmayan teknoloji şirketlerindeki hisselerini likide dönüştürebilmesine zemin yaratmak amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. Bu açıklamamıza istinaden, 50.000 TL sermaye ile Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin kuruluş işlemleri 25.11.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yerli ve milli ekonomimizin ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine olumlu katkıda bulunması amaçlanan yeni girişimimiz, Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. ismiyle hayatına başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890617BIST