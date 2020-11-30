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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.11.2020 18:21



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020 - 30.10.2020 - 26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/08/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilişim Teknoloji
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.11.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
42500
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
42500
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
85
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
85
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
85
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0021
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00086
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız 26.11.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ilgili şablondan gönderilmiştir. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknoloji trendlerini yakından takip eden şirketimiz girişimcilik ekosistemini tek bir çatı altında buluşturmak, ülkemizdeki girişimlerin daha hızlı finansman kaynaklarına erişmesi, çok yönlü desteklenmesine ve yatırımcıların halka açık olmayan teknoloji şirketlerindeki hisselerini likide dönüştürebilmesine zemin yaratmak amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. Bu açıklamamıza istinaden, 50.000 TL sermaye ile  Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin kuruluş işlemleri 25.11.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yerli ve milli ekonomimizin ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine olumlu katkıda bulunması amaçlanan yeni girişimimiz, Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. ismiyle hayatına başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890617


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Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,29  
Gümüş Gr. 5,60 5,60 -0,10  
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