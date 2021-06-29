***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.06.2021 18:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi Teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.000,00
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil İşleminden Sonra
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
18.530
Beher Payın Alış Fiyatı
53,966541
Toplam Tutar
1.000.000,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda
Yönetim Kurulu'muzun 29.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ("Finar") 1.000.000 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz CEO'su Onur Topaç yetkili kılınmıştır. Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi, sermaye piyasalarında finansal okur yazarlığı artıracak web ve mobil uygulamalar geliştirmek, halka açık şirketlerin pay sahipleriyle iletişimlerine, yenilikçi teknolojilerle hız ve etkileşim kazandırmak amacıyla kuruldu. Şirketin kurucu ortakları, 1994 yılından bu yana kurumsal raporlama ve yatırımcı iletişimi alanında faaliyet gösteren Finar Kurumsal'ın da kurucu ortaklarıdır. Finar şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944918
BIST