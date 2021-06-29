***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFinar İletişim Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgi TeknolojileriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi105.000,00Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil İşleminden SonraEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı18.530Beher Payın Alış Fiyatı53,966541Toplam Tutar1.000.000,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0003İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 29.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ("Finar") 1.000.000 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz CEO'su Onur Topaç yetkili kılınmıştır. Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi, sermaye piyasalarında finansal okur yazarlığı artıracak web ve mobil uygulamalar geliştirmek, halka açık şirketlerin pay sahipleriyle iletişimlerine, yenilikçi teknolojilerle hız ve etkileşim kazandırmak amacıyla kuruldu. Şirketin kurucu ortakları, 1994 yılından bu yana kurumsal raporlama ve yatırımcı iletişimi alanında faaliyet gösteren Finar Kurumsal'ın da kurucu ortaklarıdır. Finar şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944918BIST