***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021 - 07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFinar İletişim Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgi TeknolojileriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi105.000,00Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.08.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı18.530Beher Payın Alış Fiyatı53,966541Toplam Tutar1.000.000,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0003İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ("Finar") 1.000.000,00 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini 29.06.2021 tarihinde açıklamıştık.Şirketimizin 29.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Finar") paylarında yapılacak olan %15 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 1.000.000,00 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 07.07.2021 tarihinde kamuoyuna açıklamıştık.Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Finar") ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, bugün (04.08.2021) itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954799BIST