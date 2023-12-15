***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.12.2023 09:46
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim Sermayesi Yatırımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
37.878.790 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.121.214 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
2,2440 TL
Toplam Tutar
27.200.002 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%32
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%88,2
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%88,2
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ersin Refik Pamuksüzer, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen, İzzet Halyo, Ömer Yücel, Magna Ventures Yazılım ve Teknoloji Girişimleri Ticaret AŞ, Ali Can Kaya, Bora Tayfun Şahinoğlu, Orhan Bayram
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/11/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin girişimcilik ekosistemine olan inancının bir göstergesi olarak Sermayesinin %56,2'si Şirketimize, %9,8'i ise ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ'ye ait olan bağlı ortaklığımız HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (HiVC)'nin paylarının %32'sine karşılık gelen 12.121.214 adet paya karşılık toplam 12.121.214 TL'lik nominal değerdeki B Grubu payların tüm takyidattan ari olacak şekilde tüm hakları ile birlikte 27.200.002 TL bedel ile gerekli izinlerin alınması şartıyla mevcut ortaklarının dokuzundan Şirketimiz tarafından devir alınmasına, HiVC paylarının devir alınmasına ilişkin olarak hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği detaylı olarak duyurulmuştur. Şirketimizin söz konusu kararı çerçevesinde pay devrine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru olumlu karşılanmış olup, SPK'nın 14.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin HiVC'deki payı %88,2'ye ulaşacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226038
BIST