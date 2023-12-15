***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGirişim Sermayesi YatırımlarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi37.878.790 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı12.121.214 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,2440 TLToplam Tutar27.200.002 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%32Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%88,2Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%88,2Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,03Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıErsin Refik Pamuksüzer, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen, İzzet Halyo, Ömer Yücel, Magna Ventures Yazılım ve Teknoloji Girişimleri Ticaret AŞ, Ali Can Kaya, Bora Tayfun Şahinoğlu, Orhan BayramKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/11/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin girişimcilik ekosistemine olan inancının bir göstergesi olarak Sermayesinin %56,2'si Şirketimize, %9,8'i ise ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ'ye ait olan bağlı ortaklığımız HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (HiVC)'nin paylarının %32'sine karşılık gelen 12.121.214 adet paya karşılık toplam 12.121.214 TL'lik nominal değerdeki B Grubu payların tüm takyidattan ari olacak şekilde tüm hakları ile birlikte 27.200.002 TL bedel ile gerekli izinlerin alınması şartıyla mevcut ortaklarının dokuzundan Şirketimiz tarafından devir alınmasına, HiVC paylarının devir alınmasına ilişkin olarak hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği detaylı olarak duyurulmuştur. Şirketimizin söz konusu kararı çerçevesinde pay devrine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru olumlu karşılanmış olup, SPK'nın 14.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin HiVC'deki payı %88,2'ye ulaşacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226038BIST