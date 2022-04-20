***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıLaplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMobil Yatırım PlatformuSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi89.745 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.04.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı8.975 TLBeher Pay Fiyatı108,94 TLToplam Tutar977.775 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,01Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı0 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım FonuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana ortağının %100 bağlı ortaklığı Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun yöneticisidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.12.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan gerçeğe uygun değer.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 21 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %10'una sahip olduğumuz Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 8.975 adet payın 977.775 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022404BIST