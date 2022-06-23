***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıYancep Finansal Teknolojiler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgi TeknolojileriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi70.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23/06/2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı11.069 TLBeher Pay Fiyatı73,3236 TLToplam Tutar811.618,5 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%15,81Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,004Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı0 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana ortağının %100 bağlı ortaklığı Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun yöneticisidir. Bununla birlikte, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin %56,2'sine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan defter değeridir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 11 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15,81'ine sahip olduğumuz Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 11.069 adet payın 6.954 adedinin 509.892,05 TL ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, 4.115 adedinin ise 301.726,45 TL ile Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038977BIST