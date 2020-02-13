***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 5.290.068.512 2.262.788.393Satışların Maliyeti31 -5.133.162.754 -2.128.120.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)156.905.758 134.668.280BRÜT KAR (ZARAR)156.905.758 134.668.280Genel Yönetim Giderleri33 -108.604.429 -85.039.715Pazarlama Giderleri33 -15.167.906 -20.867.102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 69.417.737 116.778.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -23.556.117 -104.320.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.995.043 41.219.439Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 219.308 5.461.010Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -135.947 -63.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.078.404 46.616.631Finansman Gelirleri37 26.609.106 20.252.367Finansman Giderleri37 -30.105.990 -29.706.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.581.520 37.162.171Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.271.759 -8.892.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -11.556.313 -6.250.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 284.554 -2.641.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.309.761 28.269.674DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 1.028.760 0DÖNEM KARI (ZARARI)65.338.521 28.269.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104 232Ana Ortaklık Payları65.338.417 28.269.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,96950000 0,41950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.957.820 39.720.025Dönem Karı (Zararı)65.338.521 28.269.674Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 64.309.761 28.269.674Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.028.760 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.033.558 17.194.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 7.663.151 4.625.302Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-20.279.349 3.284.018Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 3.209.101Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 -20.280.219 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler870 74.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.710.920 435.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 2.710.920 159.774Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 0 276.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.382.523 -42.931Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 -42.931Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.382.523 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 11.556.313 8.892.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.112.656 -29.572Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -84.044.023 -23.900.477Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-260.510.214 105.806.502İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.560.063 -8.288.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -257.950.151 114.095.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.104.730 -10.096.864İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -57.104.730 -10.096.864Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -136.860 -527.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.082.500 -68.123.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 27.795.976 197.465İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 272.286.524 -68.320.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 327.137 -218.083Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.972.619 2.052.195İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.972.619 2.052.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.300.915 -5.022.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 -6.151.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 6.300.915 1.129.613Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.740.577 45.434.912Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -8.217.243 -5.714.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.178.717 -5.394.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri286.348 492.574Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 286.348 492.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.465.065 -5.886.897Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -13.022.966 -3.669.679Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.442.099 -2.217.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.452.673 -26.575.023Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri222.629.663 0Kredilerden Nakit Girişleri47 165.939.040 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 56.690.623 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.214.706 -26.575.023Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -81.044.913 -9.228.574İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -52.169.793 -17.346.449Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -4.962.284 0Ödenen Temettüler30 -12.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.316.136 7.750.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.316.136 7.750.679DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 78.478.232 70.727.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.794.368 78.478.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 267.510.517 247.683.714Finansal Yatırımlar47 149.093.913 43.672.631Ticari Alacaklar546.792.961 287.087.247İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.216.875 8.656.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 535.576.086 278.430.435Diğer Alacaklar85.066.468 31.016.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 85.066.468 31.016.481Peşin Ödenmiş Giderler1.228.288 1.212.524İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.228.288 1.212.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 15.522ARA TOPLAM1.049.692.147 610.688.119Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 6.699.257 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.056.391.404 610.688.119DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 858.118 1.955.158Ticari Alacaklar804.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 804.500 0Diğer Alacaklar7.843.850 4.789.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.843.850 4.789.107Maddi Duran Varlıklar19.629.549 9.956.565Binalar14 2.752.662 2.815.780Tesis, Makine ve Cihazlar14 3.230.135 3.608.035Taşıtlar14 1.928.256 1.246.603Mobilya ve Demirbaşlar14 4.866.450 542.080Özel Maliyetler14 6.852.046 1.744.067Kullanım Hakkı Varlıkları20 22.363.665 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.295.228 4.066.267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.295.228 4.066.267Peşin Ödenmiş Giderler122.110 1.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 122.110 1.014Ertelenmiş Vergi Varlığı40 2.094.255 1.207.413TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.011.275 21.975.524TOPLAM VARLIKLAR1.114.402.679 632.663.643KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar231.643.461 133.214.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar231.643.461 133.214.706Banka Kredileri47 30.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 9.013.798 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları47 56.690.623 52.169.793Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 135.939.040 81.044.913Ticari Borçlar663.785.653 364.301.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 36.715.088 11.278.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 627.070.565 353.023.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 3.450.534 3.123.397Diğer Borçlar6.050.836 4.078.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.050.836 4.078.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 3.354.592 535.786Kısa Vadeli Karşılıklar14.100.913 4.906.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 3.738.171 844.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 10.362.742 4.061.713ARA TOPLAM922.385.989 510.160.641Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 1.048.519 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER923.434.508 510.160.641UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.554.334 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.554.334 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.554.334 0Diğer Borçlar44 158İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 44 158Uzun Vadeli Karşılıklar4.433.415 3.793.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 4.433.415 3.793.075Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.407.000 833.222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.394.793 4.626.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER943.829.301 514.787.096ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.399.035 117.702.298Ödenmiş Sermaye30 67.392.000 67.392.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-840.719 -199.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-840.719 -199.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -840.719 -199.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.662.394 9.066.371Yasal Yedekler30 10.662.394 9.066.371Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 27.846.943 13.173.524Net Dönem Karı veya Zararı41 65.338.417 28.269.442Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 174.343 174.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR170.573.378 117.876.547TOPLAM KAYNAKLAR1.114.402.679 632.663.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892Transferler30 226.677 16.918.490 -17.145.167Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -718.016 28.269.442 27.551.426 229 27.551.655Dönem Karı (Zararı)38 28.269.442 28.269.442 229 28.269.671Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -718.016 -718.016 -718.016Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547Transferler30 1.596.023 26.673.419 -28.269.442Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -641.680 65.338.417 64.696.737 94 64.696.831Dönem Karı (Zararı)38 65.338.417 65.338.417 94 65.338.511Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -641.680 -641.680 -641.680Kar Payları30 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.338.521 28.269.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-641.690 -718.019Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -822.676 -920.536Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler180.986 202.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 180.986 202.517Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-641.690 -718.019TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.696.831 27.551.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94 229Ana Ortaklık Payları64.696.737 27.551.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818930BIST