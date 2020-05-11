***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.215.262.047 1.264.763.349Satışların Maliyeti14 -1.134.496.656 -1.216.135.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.765.391 48.628.310BRÜT KAR (ZARAR)80.765.391 48.628.310Genel Yönetim Giderleri-34.775.218 -21.922.707Pazarlama Giderleri-4.640.978 -4.460.620Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 20.878.925 13.604.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -22.729.263 -19.564.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.498.857 16.284.856Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.500 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.113 -30.341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.498.244 16.254.515Finansman Gelirleri16 2.475.748 5.435.129Finansman Giderleri16 -5.585.139 -8.056.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.388.853 13.633.636Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.695.460 -6.115.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -11.427.214 -6.356.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -268.246 240.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.693.393 7.517.932DÖNEM KARI (ZARARI)24.693.393 7.517.932Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46 62Ana Ortaklık Payları24.693.347 7.517.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 0,36640000 0,11160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI276.770.925 -50.324.630Dönem Karı (Zararı)24.693.393 7.517.932Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.693.393 7.517.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.405.095 10.601.277Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 2.208.438 1.283.578Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.045.481 36.409Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 36.409Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 16.045.481 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-544.284 3.165.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.319.260 943.892Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 774.976 2.221.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 11.695.460 6.115.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler226.027.029 -68.392.643Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)20 49.713.370 -22.230.850Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.787.006 -203.098.673İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.422.253 7.517.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -43.209.259 -210.615.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.520.168 -12.045.039İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.520.168 -12.045.039Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.073.371 -1.926.769Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler221.515.772 176.010.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -24.832.679 4.465.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 246.348.451 171.545.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -970.148 -779.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.851.420 889.415İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.851.420 889.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.211.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -5.211.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları280.125.517 -50.273.434Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -3.354.592 -51.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.514.227 -1.491.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.441 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 13.441 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.149.952 -1.491.896Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.552.687 -526.506Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-597.265 -965.390Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.650.738 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.316.138 151.721.100Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-22.633.834 151.721.100Kredilerden Nakit Girişleri20 -25.267.668 151.721.100İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri20 2.633.834 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.939.040 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -135.939.040 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -743.264 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.969.014 99.904.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.969.014 99.904.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 267.510.517 247.683.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 388.479.531 347.588.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 388.479.531 267.510.517Finansal Yatırımlar20 83.335.062 149.093.913Ticari Alacaklar580.781.467 546.792.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.794.622 11.216.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 578.986.845 535.576.086Diğer Alacaklar93.301.107 85.066.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 93.301.107 85.066.468Peşin Ödenmiş Giderler2.153.721 1.228.288İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.153.721 1.228.288ARA TOPLAM1.148.050.888 1.049.692.147Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar6.699.257TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.148.050.888 1.056.391.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 858.118 858.118Ticari Alacaklar603.000 804.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 603.000 804.500Diğer Alacaklar7.129.379 7.843.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.129.379 7.843.850Maddi Duran Varlıklar20.143.184 19.629.549Binalar9 2.736.883 2.752.662Tesis, Makine ve Cihazlar9 2.952.355 3.230.135Taşıtlar9 1.958.613 1.928.256Mobilya ve Demirbaşlar9 5.984.691 4.866.450Özel Maliyetler9 6.510.642 6.852.046Kullanım Hakkı Varlıkları10 21.403.651 22.363.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.337.744 4.295.228Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.337.744 4.295.228Peşin Ödenmiş Giderler270.048 122.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler270.048 122.110Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.754.374 2.094.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.499.498 58.011.275TOPLAM VARLIKLAR1.204.550.386 1.114.402.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar72.460.961 231.643.461İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar72.460.961 231.643.461Banka Kredileri20 10.000.000 30.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 8.404.172 9.013.798İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları20 54.056.789 56.690.623Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 0 135.939.040Ticari Borçlar885.624.258 663.785.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.882.409 36.715.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 873.741.849 627.070.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.480.386 3.450.534Diğer Borçlar4.199.416 6.050.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.199.416 6.050.836Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 11.382.792 3.354.592Kısa Vadeli Karşılıklar13.343.486 14.100.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.205.768 3.738.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 11.137.718 10.362.742ARA TOPLAM989.491.299 922.385.989Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.048.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER989.491.299 923.434.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.382.439 14.554.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.382.439 14.554.334Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 14.382.439 14.554.334Diğer Borçlar52 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52 44Uzun Vadeli Karşılıklar4.392.159 4.433.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.392.159 4.433.415Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.391.335 1.407.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.165.985 20.394.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.009.657.284 943.829.301ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar194.892.251 170.399.035Ödenmiş Sermaye13 67.392.000 67.392.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-584.072 -840.719Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-584.072 -840.719Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -584.072 -840.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.250.423 10.662.394Yasal Yedekler13 19.250.423 10.662.394Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 84.140.553 27.846.943Net Dönem Karı veya Zararı18 24.693.347 65.338.417Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 851 174.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR194.893.102 170.573.378TOPLAM KAYNAKLAR1.204.550.386 1.114.402.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547Transferler13 0 0 0 28.269.442 28.269.442 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 0 -192.437 0 0 7.517.870 7.325.433 62 7.325.495Dönem Sonu Bakiyeler67.692.000 -391.476 9.066.371 41.442.966 7.517.870 125.027.731 174.311 125.202.042Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler13 8.597.451 56.740.966 65.338.417 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 198.431 0 0 24.693.347 24.891.778 46 24.891.824Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.538 -572.100Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 -584.072 19.250.423 84.140.553 24.693.347 194.892.251 851 194.893.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.693.393 7.517.932DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar198.431 192.437Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları254.399 246.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-55.968 -54.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-55.968 -54.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.431 192.437TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.891.824 7.710.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46 62Ana Ortaklık Payları24.891.778 7.710.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844226BIST