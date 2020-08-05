***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.030.108.455 3.230.401.114 1.814.846.408 1.965.637.765Satışların Maliyeti14 -2.887.366.863 -3.161.255.764 -1.752.870.207 -1.945.120.725TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)142.741.592 69.145.350 61.976.201 20.517.040BRÜT KAR (ZARAR)142.741.592 69.145.350 61.976.201 20.517.040Genel Yönetim Giderleri-65.341.807 -45.905.308 -30.566.589 -23.982.601Pazarlama Giderleri-8.291.026 -8.370.973 -3.650.048 -3.910.353Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 39.810.650 33.633.800 18.931.725 20.029.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -29.296.743 -19.930.502 -6.567.480 -366.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.622.666 28.572.367 40.123.809 12.287.511Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.500 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.113 0 0 30.341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.622.053 28.572.367 40.123.809 12.317.852Finansman Gelirleri16 7.435.237 19.557.561 4.959.489 14.122.432Finansman Giderleri16 -9.934.799 -15.915.168 -4.349.660 -7.859.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.122.491 32.214.760 40.733.638 18.581.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.363.267 -5.430.314 -6.667.807 685.390Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -17.312.015 -5.644.664 -5.884.801 711.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.051.252 214.350 -783.006 -26.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514DÖNEM KARI (ZARARI)58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 114 -18 52Ana Ortaklık Payları58.759.196 26.784.332 34.065.849 19.266.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,48890000 0,39740000 0,09150000 0,23320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.722.543 104.560.001Dönem Karı (Zararı)58.759.224 26.784.446Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 58.759.224 26.784.446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.987.788 10.591.370Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 4.503.770 2.635.872Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.430.371 20.866Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 11.430.371 20.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.309.620 2.504.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -2.172.321 925.452Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.137.299 1.578.866Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18.363.267 5.430.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.065.314 72.562.698Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)20 -14.668.794 -23.489.675Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-485.426.914 -106.933.438İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.303.715 -7.837.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -484.123.199 -99.095.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.805.451 -41.206.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -43.805.451 -41.206.679Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-547.872 -1.809.722Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler446.912.313 253.222.103İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 419.588 18.589.383İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 446.492.725 234.632.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -836.481 -521.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.692.115 -36.833İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.692.115 -36.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.661.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -6.661.585Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.318.302 109.938.514Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -15.404.241 -5.378.513YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.118.305 -3.524.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.441 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 13.441 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.545.874 -3.524.120Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.562.203 -2.090.668Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-983.671 -1.433.452Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.650.738 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.460.535 9.898.368Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri243.399.575 9.898.368Kredilerden Nakit Girişleri20 227.129.980 9.898.368İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri20 16.269.595 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.939.040 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -135.939.040 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.856.297 110.934.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.856.297 110.934.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ267.510.517 247.683.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ351.366.814 358.617.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 351.366.814 267.510.517Finansal Yatırımlar152.332.336 149.093.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar152.332.336 149.093.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar20 152.332.336 149.093.913Ticari Alacaklar1.032.447.875 546.792.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.520.590 11.216.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.019.927.285 535.576.086Diğer Alacaklar129.454.726 85.066.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 129.454.726 85.066.468Peşin Ödenmiş Giderler1.445.488 1.228.288İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.445.488 1.228.288ARA TOPLAM1.667.047.239 1.049.692.147Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar6.699.257TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.667.047.239 1.056.391.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar20 858.118 858.118Ticari Alacaklar576.500 804.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 576.500 804.500Diğer Alacaklar7.261.043 7.843.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.261.043 7.843.850Maddi Duran Varlıklar20.121.351 19.629.549Binalar9 2.721.103 2.752.662Tesis, Makine ve Cihazlar9 2.759.111 3.230.135Taşıtlar9 1.861.610 1.928.256Mobilya ve Demirbaşlar9 6.405.093 4.866.450Özel Maliyetler9 6.374.434 6.852.046Kullanım Hakkı Varlıkları10 15.307.147 22.363.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.195.607 4.295.228Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.195.607 4.295.228Peşin Ödenmiş Giderler452.782 122.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler452.782 122.110Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.511.853 2.094.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.284.401 58.011.275TOPLAM VARLIKLAR1.717.331.640 1.114.402.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar333.419.537 231.643.461İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar333.419.537 231.643.461Banka Kredileri20 152.129.980 30.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 3.329.339 9.013.798İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları20 72.960.218 56.690.623Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 105.000.000 135.939.040Ticari Borçlar1.110.972.596 663.785.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 37.134.676 36.715.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.073.837.920 627.070.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.614.053 3.450.534Diğer Borçlar4.358.721 6.050.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.358.721 6.050.836Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 6.756.827 3.354.592Kısa Vadeli Karşılıklar10.599.728 14.100.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.374.285 3.738.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.225.443 10.362.742ARA TOPLAM1.468.721.462 922.385.989Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.048.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.468.721.462 923.434.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.348.805 14.554.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.348.805 14.554.334Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 13.348.805 14.554.334Diğer Borçlar43 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 43 44Uzun Vadeli Karşılıklar4.196.594 4.433.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.196.594 4.433.415Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.970.094 1.407.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.515.536 20.394.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.488.236.998 943.829.301ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar229.093.810 170.399.035Ödenmiş Sermaye13 120.000.000 67.392.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-448.362 -840.719Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-448.362 -840.719Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -448.362 -840.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.250.423 10.662.394Yasal Yedekler13 19.250.423 10.662.394Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 31.532.553 27.846.943Net Dönem Karı veya Zararı18 58.759.196 65.338.417Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 832 174.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR229.094.642 170.573.378TOPLAM KAYNAKLAR1.717.331.640 1.114.402.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547Transferler13 1.596.023 26.673.419 -28.269.442Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -746.462 26.784.332 26.037.870 114 26.037.984Dönem Karı (Zararı)26.784.332 26.784.332 114 26.784.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-746.462 -746.462 -746.462Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 -945.501 10.662.394 27.846.943 26.784.332 131.740.168 174.363 131.914.531Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler13 8.597.451 56.740.966 -65.338.417Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)334.141 58.759.196 59.093.337 28 59.093.365Dönem Karı (Zararı)13 58.759.196 58.759.196 28 58.759.224Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 334.141 334.141 334.141Sermaye Arttırımı13 52.608.000 -52.608.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 -448.362 19.250.423 31.532.553 58.759.196 229.093.810 832 229.094.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar334.141 -746.462 135.710 -938.899Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 428.386 -957.002 173.987 -1.203.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-94.245 210.540 -38.277 264.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -94.245 210.540 -38.277 264.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)334.141 -746.462 135.710 -938.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.093.365 26.037.984 34.201.541 18.327.615Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 114 -18 52Ana Ortaklık Payları59.093.337 26.037.870 34.201.559 18.327.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865529BIST