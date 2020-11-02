***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.941.848.910 4.249.097.144 1.911.740.455 1.018.696.030Satışların Maliyeti14 -4.697.942.467 -4.140.309.679 -1.810.575.604 -979.053.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.906.443 108.787.465 101.164.851 39.642.115BRÜT KAR (ZARAR)243.906.443 108.787.465 101.164.851 39.642.115Genel Yönetim Giderleri-111.220.853 -73.427.043 -45.879.046 -27.521.735Pazarlama Giderleri-12.616.360 -11.721.567 -4.325.334 -3.350.594Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 67.053.621 43.777.362 27.242.971 10.143.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -45.061.531 -21.888.633 -15.764.788 -1.958.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.061.320 45.527.584 62.438.654 16.955.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler724.500 16.282 716.000 16.282Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-37.815 -19.079 -28.702 -19.079FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.748.005 45.524.787 63.125.952 16.952.420Finansman Gelirleri16 12.725.717 25.337.842 5.290.480 46.761.969 14.466.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 6.782.257 4.201.170Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.322.894 12.159Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 13.322.894 12.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.820.352 1.984.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -2.265.035 963.834Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.555.317 1.020.534Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler627.648 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler627.648 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 30.849.522 8.268.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-310.199.886 -53.995.579Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)20 2.279.073 -14.445.831Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-790.100.289 -175.773.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 7.671.407 -4.514.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -797.771.696 -171.258.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.721.200 -84.761.786İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -90.721.200 -84.761.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.890.740 -1.883.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler569.498.330 223.143.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -14.231.121 22.901.361İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 583.729.451 200.242.431Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.220.902 -954.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler514.038 -733.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 514.038 -733.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 1.412.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -5.333.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 6.746.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-157.529.670 357.984Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -21.475.772 -6.712.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI541.384 -4.938.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.258.801 87.751Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.258.801 87.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.368.155 -5.026.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.027.106 -2.900.242Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.341.049 -2.126.001Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.650.738 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.124.868 73.082.947Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri370.693.091 88.152.712Kredilerden Nakit Girişleri20 298.589.847 88.152.712İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri20 72.103.244 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.939.040 -15.069.765Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -135.939.040 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -15.069.765Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.629.183 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.660.810 61.790.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.660.810 61.790.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 267.510.517 247.683.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 322.171.327 309.474.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 322.171.327 267.510.517Finansal Yatırımlar133.491.946 149.093.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar133.491.946 149.093.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar20 133.491.946 149.093.913Ticari Alacaklar1.337.697.750 546.792.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.545.468 11.216.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.334.152.282 535.576.086Diğer Alacaklar172.210.441 85.066.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 172.210.441 85.066.468Peşin Ödenmiş Giderler1.226.429 1.228.288İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.226.429 1.228.288ARA TOPLAM1.966.797.893 1.049.692.147Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar6.699.257TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.966.797.893 1.056.391.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar20 858.118 858.118Ticari Alacaklar0 804.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 804.500Diğer Alacaklar11.421.077 7.843.850İlişkil