***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 8.013.310.909 5.290.068.512Satışların Maliyeti17 -7.638.161.605 -5.133.162.754TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)375.149.304 156.905.758BRÜT KAR (ZARAR)375.149.304 156.905.758Genel Yönetim Giderleri18 -168.679.348 -108.604.429Pazarlama Giderleri18 -19.915.286 -15.167.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 107.997.069 69.417.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -66.872.520 -23.556.117ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.679.219 78.995.043Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 735.517 219.308Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -292.943 -135.947FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)228.121.793 79.078.404Finansman Gelirleri22 23.230.720 26.609.106Finansman Giderleri-34.112.819 -30.105.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)217.239.694 75.581.520Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.547.858 -11.271.759Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -47.124.023 -11.556.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.423.835 284.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)168.691.836 64.309.761DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.028.760DÖNEM KARI (ZARARI)168.691.836 65.338.521Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 206 104Ana Ortaklık Payları168.691.630 65.338.417Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,40580000 0,96950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.120.317 -37.447.153Dönem Karı (Zararı)168.691.836 65.338.521Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 168.691.836 64.309.761Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 0 1.028.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.649.705 3.033.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.338.158 7.663.151Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.698.049 -20.279.349Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 10.410.993 -20.280.219Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-712.944 870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.596.166 2.710.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.659.749 2.710.920Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.936.417 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.661.806 1.382.523Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 1.661.806 1.382.523Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 48.547.858 11.556.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.683.137 -97.601.989Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)28 -87.812.418 -84.044.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-919.638.414 -260.510.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.745.396 -2.560.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -922.383.810 -257.950.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.282.377 -57.104.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -81.282.377 -57.104.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -783.765 -136.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.028.855.021 295.593.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.851.709 27.795.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.012.003.312 267.797.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.926.585 327.137Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.052.231 1.972.619İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.052.231 1.972.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 6.300.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 6.300.915Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları178.658.404 -29.229.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -33.538.087 -8.217.243YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.016.578 -15.178.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.806.847 286.348Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.806.847 286.348Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.759.267 -15.465.065Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.225.454 -13.022.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.533.813 -2.442.099Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 5.935.842 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.592.357 72.452.673Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri16 3.712.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri360.081.034 222.629.663Kredilerden Nakit Girişleri28 275.851.868 165.939.040İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri28 84.229.166 56.690.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.939.040 -133.214.706Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -135.939.040 -81.044.913İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -52.169.793Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -4.262.137 -4.962.284Ödenen Temettüler30 -12.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)364.696.096 19.826.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)364.696.096 19.826.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 267.510.517 247.683.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 632.206.613 267.510.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri33 632.206.613 267.510.517Finansal Yatırımlar28 226.452.838 149.093.913Ticari Alacaklar1.467.235.875 546.792.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 8.471.479 11.216.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.458.764.396 535.576.086Diğer Alacaklar173.258.757 85.066.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 173.258.757 85.066.468Peşin Ödenmiş Giderler1.927.986 1.228.288İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.927.986 1.228.288Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarARA TOPLAM2.501.082.069 1.049.692.147Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 6.699.257TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.501.082.069 1.056.391.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar28 900.618 858.118Ticari Alacaklar0 804.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 804.500Diğer Alacaklar539.421 7.843.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 539.421 7.843.850Maddi Duran Varlıklar22.598.051 19.629.549Binalar10 501.544 2.752.662Tesis, Makine ve Cihazlar10 3.755.160 3.230.135Taşıtlar10 1.667.603 1.928.256Mobilya ve Demirbaşlar10 10.959.571 4.866.450Özel Maliyetler10 5.714.173 6.852.046Kullanım Hakkı Varlıkları12 14.869.127 22.363.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.776.935 4.295.228Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.776.935 4.295.228Peşin Ödenmiş Giderler206.177 122.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 206.177 122.110Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.927.851 2.094.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.818.180 58.011.275TOPLAM VARLIKLAR2.546.900.249 1.114.402.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar451.200.575 231.643.461İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar451.200.575 231.643.461Banka Kredileri28 73.936.910 30.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 4.428.918 9.013.798İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları28 140.919.789 56.690.623Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar28 231.914.958 135.939.040Ticari Borçlar1.692.640.674 663.785.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 53.566.797 36.715.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.639.073.877 627.070.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.377.119 3.450.534Diğer Borçlar8.103.067 6.050.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.103.067 6.050.836Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.940.528 3.354.592Kısa Vadeli Karşılıklar9.920.342 14.100.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.494.017 3.738.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.426.325 10.362.742ARA TOPLAM2.184.182.305 922.385.989Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 0 1.048.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.184.182.305 923.434.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.630.036 14.554.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.630.036 14.554.334Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 12.630.036 14.554.334Diğer Borçlar