***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.996.046.338 1.215.262.047Satışların Maliyeti12 -3.845.179.502 -1.134.496.656TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.866.836 80.765.391BRÜT KAR 96.970.712 39.498.244Finansman Gelirleri15 19.885.404 2.475.748Finansman Giderleri15 -21.270.816 -5.585.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.585.300 36.388.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.382.306 -11.695.460Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -18.927.796 -11.427.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.545.490 -268.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)78.202.994 24.693.393DÖNEM KARI (ZARARI)78.202.994 24.693.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar48.297 46Ana Ortaklık Payları78.154.697 24.693.347Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,65130000 0,36640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.516.615 121.700.778Dönem Karı (Zararı)78.202.994 24.693.393Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)78.202.994 24.693.393Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.096.546 28.826.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 2.314.660 2.208.438Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.319.967 16.045.481Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.319.967 16.045.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.304.784 -750.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.289.930 -1.525.652Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.985.146 774.976Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-275.158 809.748Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -12.515.215 -2.406.881Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 12.240.057 3.216.629Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 -6.948.957 -6.832.887Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 17.382.306 11.695.460Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.056 613Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.056 613Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 5.650.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.434.064 68.265.607Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.428.496 49.644.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.488.440 -47.571.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.301.415 9.422.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-267.789.855 -56.993.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.019.143 -7.520.168İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.019.143 -7.520.168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.426.433 -1.073.371Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler267.617.325 88.164.716İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.224.461 -24.832.679İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)236.392.864 112.997.395Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-732.412 -771.717Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.956.465 -12.606.711İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.956.465 -12.606.711Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.865.476 121.785.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-71.000 -85.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-277.861 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.820.707 338.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.331 12.828Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.331 12.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.182.028 -2.149.952Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.991.944 -1.552.687Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -190.084 -597.265Alınan Temettüler15 7.370.189 68.867Alınan Faiz15 12.515.215 2.406.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.057.299 -155.361.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri310.000.000 62.500.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri310.000.000 62.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-296.125.035 -169.706.800Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.361.972 -20.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-79.657.700 -59.706.800Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-198.105.363 -90.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.521.583 -743.264Ödenen Faiz-11.807.069 -1.472.699Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.603.612 -45.939.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.280.023 -33.322.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.280.023 -33.322.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.664.342 102.794.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 184.944.365 69.471.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 859.022.826 632.206.613Finansal Yatırımlar212.491.178 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar212.491.178 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 212.491.178 226.452.838Ticari Alacaklar1.706.270.789 1.467.235.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 170.064 8.471.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.706.100.725 1.458.764.396Diğer Alacaklar176.283.652 173.258.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 176.283.652 173.258.757Peşin Ödenmiş Giderler4.417.204 1.927.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.417.204 1.927.986ARA TOPLAM2.958.485.649 2.501.082.069TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.958.485.649 2.501.082.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.600.618 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.600.618 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 7.600.618 900.618Diğer Alacaklar533.669 539.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 533.669 539.421Maddi Duran Varlıklar23.147.491 22.598.051Binalar7 497.541 501.544Tesis, Makine ve Cihazlar7 3.864.866 3.755.160Taşıtlar7 1.550.230 1.667.603Mobilya ve Demirbaşlar7 11.329.364 10.959.571Özel Maliyetler7 5.905.490 5.714.173Kullanım Hakkı Varlıkları9 11.018.319 14.869.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.140.456 4.776.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 5.140.456 4.776.935Peşin Ödenmiş Giderler143.392 206.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler143.392 206.177Ertelenmiş Vergi Varlığı948.967 172.954TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.532.912 44.063.283TOPLAM VARLIKLAR3.007.018.561 2.545.145.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar514.651.468 451.200.575İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar514.651.468 451.200.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.866.172 4.428.918Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 509.785.296 446.771.657Ticari Borçlar2.014.649.420 1.692.640.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 30.048.972 53.566.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,18 1.984.600.448 1.639.073.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.870.482 5.377.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.649.935 16.940.528Kısa Vadeli Karşılıklar8.380.729 9.920.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.939.550 1.494.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.441.179 8.426.325Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.178.826 8.103.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 9.178.826 8.103.067ARA TOPLAM2.570.380.860 2.184.182.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.570.380.860 2.184.182.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.210.825 12.630.036İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.210.825 12.630.036Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.210.825 12.630.036Diğer Borçlar91.597 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar91.597 44Uzun Vadeli Karşılıklar8.260.353 5.435.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.260.353 5.435.889Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 0 825.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.562.775 18.891.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.586.943.635 2.203.074.194ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.286.570 338.357.648Ödenmiş Sermaye11 120.000.000 120.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.342.733 -1.116.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.342.733 -1.116.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -1.342.733 -1.116.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.979.219 19.250.423Yasal Yedekler11 29.979.219 19.250.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 189.495.387 31.532.553Net Dönem Karı veya Zararı78.154.697 168.691.630Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.788.356 3.713.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR420.074.926 342.071.158TOPLAM KAYNAKLAR3.007.018.561 2.545.145.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler8.597.451 56.740.966 -65.338.417Dönem Karı (Zararı)24.693.347 24.693.347 46 24.693.393Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)198.431 198.431 0 198.431Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.538 -572.100Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 584.072 19.250.423 84.140.553 24.693.347 194.892.251 851 194.893.102Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Transferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630Dönem Karı (Zararı)78.154.697 78.154.697 48.297 78.202.994Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-225.775 -225.775 26.549 -199.226Dönem Sonu Bakiyeler11 120.000.000 -1.342.733 29.979.219 189.495.387 78.154.697 416.286.570 3.788.356 420.074.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)78.202.994 24.693.393DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-225.771 198.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-282.214 254.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.443 -55.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.443 -55.968Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-225.771 198.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.977.223 24.891.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.549 46Ana Ortaklık Payları77.950.674 24.891.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934510BIST