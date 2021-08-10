***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 6.904.936.466 3.030.108.455 2.908.890.128 1.814.846.408Satışların Maliyeti12 -6.620.466.785 -2.887.366.863 -2.775.287.283 -1.752.870.207TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)284.469.681 142.741.592 133.602.845 61.976.201BRÜT KAR (ZARAR)284.469.681 142.741.592 133.602.845 61.976.201Genel Yönetim Giderleri14 -123.940.613 -65.341.807 -61.525.666 -30.566.589Pazarlama Giderleri14 -14.992.371 -8.291.026 -6.558.811 -3.650.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 71.846.663 39.810.650 28.236.512 18.931.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -47.458.730 -29.296.743 -20.319.405 -6.567.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.924.630 79.622.666 73.435.475 40.123.809Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.009 8.500 -521.466 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.247 -9.113 49.671 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)169.934.392 79.622.053 72.963.680 40.123.809Finansman Gelirleri15 34.665.489 7.435.237 14.780.085 4.959.489Finansman Giderleri15 -51.853.719 -9.934.799 -30.582.903 -4.349.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)152.746.162 77.122.491 57.160.862 40.733.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.900.199 -18.363.267 -20.517.893 -6.667.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -39.208.527 -17.312.015 -20.280.731 -5.884.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.308.328 -1.051.252 -237.162 -783.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831DÖNEM KARI (ZARARI)114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.467 28 -67.764 -18Ana Ortaklık Payları114.865.430 58.759.196 36.710.733 34.065.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.955.031 -129.519.651Dönem Karı (Zararı)114.845.963 58.759.224Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)114.845.963 58.759.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.954.493 27.920.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 5.236.928 4.503.770Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13 4.801.830 11.430.371Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.801.830 11.430.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.477.643 -2.951.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.949.709 -1.814.097Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 1.527.934 -1.137.299Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 10.203.579 1.078.257Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.746.528 -4.978.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.950.107 6.056.458Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 -10.727.886 -10.060.878Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 37.972.161 18.269.022Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.762 613Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.762 613Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 5.650.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-293.480.528 -200.362.647Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-30.785.803 -17.125.830Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-186.433.781 -485.159.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.294.272 -1.303.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-177.139.509 -483.856.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.666.867 -43.805.451İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.666.867 -43.805.451Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.407.312 -547.872Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.559.033 348.242.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.838.388 419.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.279.355 347.822.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.625.389 -836.481Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.002.343 -1.129.572İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.002.343 -1.129.572Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-126.680.072 -113.682.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-396.023 -432.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.878.936 -15.404.241YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.521.144 3.902.191İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.962.517 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.023 12.828Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.023 12.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.312.851 -3.545.874Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.712.832 -2.562.203Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -600.019 -983.671Alınan Temettüler15 11.918.961 2.457.036Alınan Faiz15 22.746.528 4.978.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.405.241 100.735.409Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri310.000.000 100.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri310.000.000 100.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.995.134 54.129.980Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.990.695 122.129.980İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-79.657.700 -83.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları10.653.261 15.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.038.174 -1.473.333Ödenen Temettüler-30.000.000 0Ödenen Faiz-32.322.133 -5.982.198Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.760.682 -45.939.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.971.354 -24.882.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.971.354 -24.882.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.664.342 102.794.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 136.635.696 77.912.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 553.189.717 632.206.613Finansal Yatırımlar240.560.350 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar240.560.350 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 240.560.350 226.452.838Ticari Alacaklar1.663.488.671 1.467.235.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 17.765.751 8.471.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.645.722.920 1.458.764.396Diğer Alacaklar8 208.663.722 173.258.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar208.663.722 173.258.757Peşin Ödenmiş Giderler4.460.251 1.927.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.460.251 1.927.986ARA TOPLAM2.670.362.711 2.501.082.069TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.670.362.711 2.501.082.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 7.820.635 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.962.517 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6.962.517 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar858.118 900.618Diğer Alacaklar8 801.323 539.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar801.323 539.421Maddi Duran Varlıklar7 23.407.974 22.598.051Binalar493.658 501.544Tesis, Makine ve Cihazlar3.738.437 3.755.160Taşıtlar1.460.354 1.667.603Mobilya ve Demirbaşlar11.961.841 10.959.571Özel Maliyetler5.753.684 5.714.173Kullanım Hakkı Varlıkları9 10.423.923 14.869.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 5.275.616 4.776.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.275.616 4.776.935Peşin Ödenmiş Giderler81.224 206.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler81.224 206.177Ertelenmiş Vergi Varlığı727.324 172.954TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.538.019 44.063.283TOPLAM VARLIKLAR2.718.900.730 2.545.145.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 697.309.882 451.200.575İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar697.309.882 451.200.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.538.387 4.428.918Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar692.771.495 446.771.657Ticari Borçlar1.535.950.230 1.692.640.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 16.728.409 53.566.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,18 1.519.221.821 1.639.073.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.751.730 5.377.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.270.119 16.940.528Kısa Vadeli Karşılıklar12.000.123 9.920.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.045.864 1.494.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.954.259 8.426.325Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 6.976.819 8.103.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.976.819 8.103.067ARA TOPLAM2.276.258.903 2.184.182.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.276.258.903 2.184.182.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.846.968 12.630.036İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.846.968 12.630.036Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.846.968 12.630.036Diğer Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44 44Uzun Vadeli Karşılıklar7.900.192 5.435.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.900.192 5.435.889Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 0 825.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.747.204 18.891.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.292.006.107 2.203.074.194ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar422.898.608 338.357.648Ödenmiş Sermaye11 252.000.000 120.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -1.404.807 -1.116.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.404.807 -1.116.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.404.807 -1.116.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 29.979.219 19.250.423Yasal Yedekler29.979.219 19.250.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 27.458.766 31.532.553Net Dönem Karı veya Zararı114.865.430 168.691.630Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 3.996.015 3.713.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR426.894.623 342.071.158TOPLAM KAYNAKLAR2.718.900.730 2.545.145.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler8.597.451 56.740.966 -65.338.417Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)334.141 58.759.196 59.093.337 28 59.093.365Dönem Karı (Zararı)58.759.196 58.759.196 28 58.759.224Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)334.141 334.141 334.141Sermaye Arttırımı52.608.000 -52.608.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 -448.362 19.250.423 31.532.553 58.759.196 229.093.810 832 229.094.642Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Transferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-287.849 114.865.430 114.577.581 -19.467 114.558.114Dönem Karı (Zararı)114.865.430 114.865.430 -19.467 114.845.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-287.849 -287.849 -287.849Sermaye Arttırımı132.000.000 -132.000.000Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.621 -36.621 301.972 265.351Dönem Sonu Bakiyeler11 252.000.000 -1.404.807 29.979.219 27.458.766 114.865.430 422.898.608 3.996.015 426.894.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-287.849 334.141 -62.078 135.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-359.811 428.386 -77.597 173.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71.962 -94.245 15.519 -38.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri71.962 -94.245 15.519 -38.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-287.849 334.141 -62.078 135.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.558.114 59.093.365 36.580.891 34.201.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.467 28 -46.016 -18Ana Ortaklık Payları114.577.581 59.093.337 36.626.907 34.201.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957080BIST