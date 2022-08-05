***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 02:10
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 37.560.178.107 6.904.936.466 22.404.321.547 2.908.890.128
Satışların Maliyeti
12 -37.152.503.268 -6.620.466.785 -22.167.211.882 -2.775.287.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845
BRÜT KAR (ZARAR)
407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845
Genel Yönetim Giderleri
14 -189.996.572 -123.940.613 -99.099.947 -61.525.666
Pazarlama Giderleri
14 -21.655.684 -14.992.371 -12.084.266 -6.558.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 498.139.909 71.846.663 304.015.879 28.236.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -419.840.380 -47.458.730 -288.964.578 -20.319.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
274.322.112 169.924.630 140.976.753 73.435.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.515.894 11.009 2.513.410 -521.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.247 8.659 49.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 2.719.939 0 -33.016 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
279.557.945 169.934.392 143.465.806 72.963.680
Finansman Gelirleri
16 70.288.836 34.665.489 41.065.513 14.780.085
Finansman Giderleri
16 -111.513.499 -51.853.719 -63.701.876 -30.582.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
238.333.282 152.746.162 120.829.443 57.160.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.656.282 -37.900.199 -29.237.956 -20.517.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -44.314.628 -39.208.527 -26.395.350 -20.280.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -6.341.654 1.308.328 -2.842.606 -237.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.677.000 114.845.963 91.591.487 36.642.969
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-242.871 0 -242.871 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.434.129 114.845.963 91.348.616 36.642.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-370.624 -19.467 -269.864 -67.764
Ana Ortaklık Payları
187.804.753 114.865.430 91.618.480 36.710.733
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,57330000 0,35060000 0,27970000 0,11210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.582.029 -162.955.031
Dönem Karı (Zararı)
187.434.129 114.845.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
187.677.000 114.845.963
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-242.871 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.997.207 51.254.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 7.657.930 5.236.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düze13 -27.764.094 4.801.830
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.764.094 4.801.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.115.907 4.477.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.262.029 2.949.707
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -16.377.936 1.527.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 52.352.012 9.575.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.799.915 -22.746.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.151.927 32.322.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 95.423.655 -10.727.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.719.939 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.719.939 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 50.656.282 37.900.199
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.011.305 -9.762
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.011.305 -9.762
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.427 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-660.233.826 -292.780.590
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
118.223.478 -30.785.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.379.013.498 -186.433.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.165.519 -9.294.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.290.847.979 -177.139.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.798.572 -35.666.867
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-522.442 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.321.014 -35.666.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.552.940 -2.407.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
587.510.925 -35.559.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.974.409 -36.838.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
533.536.516 1.279.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
731.380 -1.625.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.931.743 -302.405
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.931.743 -302.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-306.802.490 -126.680.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.043.834 -396.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.735.705 -35.878.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.552.765 23.521.144
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.742.500 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.278
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.201.230 -6.962.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.108.479 131.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.108.479 131.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.384.542 -4.312.851
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.502.238 -3.712.832
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.882.304 -600.019
Alınan Temettüler
16 45.488.921 11.918.961
Alınan Faiz
16 24.799.915 22.746.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.155.233 181.405.241
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-29.431.400 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.431.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
770.246.661 320.653.261
Kredilerden Nakit Girişleri
425.246.661 10.653.261
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
345.000.000 310.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.000.000 -83.648.395
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.990.695
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-295.000.000 -79.657.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.908.101 -3.038.174
Ödenen Temettüler
-75.600.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
-77.151.927 -32.322.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.760.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.874.031 41.971.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.874.031 41.971.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 87.447.439 94.664.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 76.573.408 136.635.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 973.961.519 725.652.473
Finansal Yatırımlar
5 237.217.099 370.294.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
237.217.099 370.294.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
237.217.099 370.294.558
Ticari Alacaklar
3.056.002.848 1.941.020.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,19 102.858.212 14.692.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.953.144.636 1.926.327.581
Diğer Alacaklar
278.502.434 301.384.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,19 522.442 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 277.979.992 301.384.272
Peşin Ödenmiş Giderler
6.525.929 3.537.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.525.929 3.537.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 225.154
ARA TOPLAM
4.552.209.829 3.342.114.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.552.209.829 3.342.114.263
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 29.028.705 11.616.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.170.587 10.758.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28.170.587 10.758.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Diğer Alacaklar
8 1.121.631 1.038.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.121.631 1.038.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 77.719.939 75.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 23.502.764 23.377.628
Binalar
387.773 485.891
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.357.157 3.521.732
Taşıtlar
504.701 592.070
Mobilya ve Demirbaşlar
13.134.849 12.449.395
Özel Maliyetler
6.118.284 6.328.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 15.954.041 16.406.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 6.971.523 6.002.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.971.523 6.002.827
Peşin Ödenmiş Giderler
511.325 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
511.325 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 169.389 726.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
154.979.317 134.169.167
TOPLAM VARLIKLAR
4.707.189.146 3.476.283.430
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.514.553.683 1.052.603.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.514.553.683 1.052.603.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.764.045 19.060.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.508.789.638 1.033.542.977
Ticari Borçlar
2.445.308.545 1.767.221.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,19 92.585.774 38.611.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.352.722.771 1.728.610.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.691.876 6.960.496
Diğer Borçlar
8.828.372 20.186.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,19 0 53.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.828.372 20.133.537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 26.261.121 20.682.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.572.084 32.795.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.278.693 2.124.287
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 14.293.391 30.671.327
ARA TOPLAM
4.021.215.681 2.900.450.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.021.215.681 2.900.450.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 15.040.634 534.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.040.634 534.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.040.634 534.806
Diğer Borçlar
45 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.898.275 10.658.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.898.275 10.658.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 6.016.043 229.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.954.997 11.422.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.059.170.678 2.911.873.311
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 632.130.077 548.067.325
Ödenmiş Sermaye
327.600.000 252.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.431.400 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.522.400 -1.536.818
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.522.400 -1.536.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.522.400 -1.536.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 77.517.752 29.979.219
Yasal Yedekler
77.517.752 29.979.219
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 70.161.372 27.467.794
Net Dönem Karı veya Zararı
187.804.753 240.157.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 15.888.391 16.342.794
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
648.018.468 564.410.119
TOPLAM KAYNAKLAR
4.707.189.146 3.476.283.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.849 -287.849 -287.849 114.865.430 114.577.581 -19.467 114.558.114
Dönem Karı (Zararı)
114.865.430 114.865.430 -19.467 114.845.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.849 -287.849 -287.849 -287.849 -287.849
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.621 -36.621 301.972 265.351
Dönem Sonu Bakiyeler
252.000.000 -1.404.807 -1.404.807 -1.404.807 29.979.219 27.458.766 114.865.430 422.898.608 3.996.015 426.894.623
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.107.079 222.050.051 -240.157.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.425 14.425 14.425 187.804.753 187.819.178 -370.635 187.448.543
Dönem Karı (Zararı)
187.804.753 187.804.753 -370.624 187.434.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.425 14.425 14.425 14.425 -11 14.414
Sermaye Arttırımı
75.600.000 -75.600.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-75.600.000 -75.600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-29.431.400 29.431.400 -29.431.400 -29.431.400 -29.431.400
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 327.600.000 -29.431.400 -1.522.400 -1.522.400 -1.522.400 77.517.752 70.161.372 187.804.753 632.130.077 15.888.391 648.018.468
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.434.129 114.845.963 91.348.616 36.642.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.403 -287.849 2.154 -62.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.896 -359.811 1.578 -77.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.493 71.962 576 15.519
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-2.493 71.962 576 15.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.403 -287.849 2.154 -62.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.448.532 114.558.114 91.350.770 36.580.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-370.635 -19.467 -269.864 -46.016
Ana Ortaklık Payları
187.819.167 114.577.581 91.620.634 36.626.907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052101
BIST