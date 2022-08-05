***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 37.560.178.107 6.904.936.466 22.404.321.547 2.908.890.128Satışların Maliyeti12 -37.152.503.268 -6.620.466.785 -22.167.211.882 -2.775.287.283TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845BRÜT KAR (ZARAR)407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845Genel Yönetim Giderleri14 -189.996.572 -123.940.613 -99.099.947 -61.525.666Pazarlama Giderleri14 -21.655.684 -14.992.371 -12.084.266 -6.558.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 498.139.909 71.846.663 304.015.879 28.236.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -419.840.380 -47.458.730 -288.964.578 -20.319.405ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)274.322.112 169.924.630 140.976.753 73.435.475Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.515.894 11.009 2.513.410 -521.466Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.247 8.659 49.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 2.719.939 0 -33.016 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)279.557.945 169.934.392 143.465.806 72.963.680Finansman Gelirleri16 70.288.836 34.665.489 41.065.513 14.780.085Finansman Giderleri16 -111.513.499 -51.853.719 -63.701.876 -30.582.903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)238.333.282 152.746.162 120.829.443 57.160.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-50.656.282 -37.900.199 -29.237.956 -20.517.893Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -44.314.628 -39.208.527 -26.395.350 -20.280.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -6.341.654 1.308.328 -2.842.606 -237.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)187.677.000 114.845.963 91.591.487 36.642.969DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-242.871 0 -242.871 0DÖNEM KARI (ZARARI)187.434.129 114.845.963 91.348.616 36.642.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-370.624 -19.467 -269.864 -67.764Ana Ortaklık Payları187.804.753 114.865.430 91.618.480 36.710.733Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,57330000 0,35060000 0,27970000 0,11210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-346.582.029 -162.955.031Dönem Karı (Zararı)187.434.129 114.845.963Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)187.677.000 114.845.963Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-242.871 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler165.997.207 51.254.555Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 7.657.930 5.236.928Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düze13 -27.764.094 4.801.830Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-27.764.094 4.801.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.115.907 4.477.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 9.262.029 2.949.707Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -16.377.936 1.527.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 52.352.012 9.575.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.799.915 -22.746.528Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler77.151.927 32.322.133Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 95.423.655 -10.727.886Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -2.719.939 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.719.939 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 50.656.282 37.900.199Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.011.305 -9.762Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.011.305 -9.762Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.481.427 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-660.233.826 -292.780.590Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)118.223.478 -30.785.803Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.379.013.498 -186.433.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-88.165.519 -9.294.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.290.847.979 -177.139.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.798.572 -35.666.867İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-522.442 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.321.014 -35.666.867Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.552.940 -2.407.312Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler587.510.925 -35.559.033İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.974.409 -36.838.388İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)533.536.516 1.279.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)731.380 -1.625.389Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.931.743 -302.405İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.931.743 -302.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-306.802.490 -126.680.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.043.834 -396.023Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.735.705 -35.878.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.552.765 23.521.144Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.742.500 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-1.278İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-20.201.230 -6.962.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.108.479 131.023Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.108.479 131.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.384.542 -4.312.851Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.502.238 -3.712.832Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.882.304 -600.019Alınan Temettüler16 45.488.921 11.918.961Alınan Faiz16 24.799.915 22.746.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.155.233 181.405.241İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-29.431.400 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.431.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri770.246.661 320.653.261Kredilerden Nakit Girişleri425.246.661 10.653.261İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri345.000.000 310.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-295.000.000 -83.648.395Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.990.695İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-295.000.000 -79.657.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.908.101 -3.038.174Ödenen Temettüler-75.600.000 -30.000.000Ödenen Faiz-77.151.927 -32.322.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.760.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.874.031 41.971.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.874.031 41.971.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 87.447.439 94.664.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 76.573.408 136.635.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 973.961.519 725.652.473Finansal Yatırımlar5 237.217.099 370.294.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar237.217.099 370.294.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar237.217.099 370.294.558Ticari Alacaklar3.056.002.848 1.941.020.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,19 102.858.212 14.692.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.953.144.636 1.926.327.581Diğer Alacaklar278.502.434 301.384.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,19 522.442 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 277.979.992 301.384.272Peşin Ödenmiş Giderler6.525.929 3.537.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.525.929 3.537.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 225.154ARA TOPLAM4.552.209.829 3.342.114.263TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.552.209.829 3.342.114.263DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 29.028.705 11.616.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar28.170.587 10.758.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28.170.587 10.758.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar858.118 858.118Diğer Alacaklar8 1.121.631 1.038.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.121.631 1.038.365Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 77.719.939 75.000.000Maddi Duran Varlıklar7 23.502.764 23.377.628Binalar387.773 485.891Tesis, Makine ve Cihazlar3.357.157 3.521.732Taşıtlar504.701 592.070Mobilya ve Demirbaşlar13.134.849 12.449.395Özel Maliyetler6.118.284 6.328.540Kullanım Hakkı Varlıkları9 15.954.041 16.406.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 6.971.523 6.002.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.971.523 6.002.827Peşin Ödenmiş Giderler511.325 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler511.325 0Ertelenmiş Vergi Varlığı10 169.389 726.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR154.979.317 134.169.167TOPLAM VARLIKLAR4.707.189.146 3.476.283.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.514.553.683 1.052.603.863İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.514.553.683 1.052.603.863Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.764.045 19.060.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.508.789.638 1.033.542.977Ticari Borçlar2.445.308.545 1.767.221.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,19 92.585.774 38.611.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.352.722.771 1.728.610.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 7.691.876 6.960.496Diğer Borçlar8.828.372 20.186.755İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,19 0 53.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.828.372 20.133.537Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 26.261.121 20.682.198Kısa Vadeli Karşılıklar18.572.084 32.795.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 4.278.693 2.124.287Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 14.293.391 30.671.327ARA TOPLAM4.021.215.681 2.900.450.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.021.215.681 2.900.450.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 15.040.634 534.806İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.040.634 534.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.040.634 534.806Diğer Borçlar45 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45 44Uzun Vadeli Karşılıklar16.898.275 10.658.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.898.275 10.658.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 6.016.043 229.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.954.997 11.422.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.059.170.678 2.911.873.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11 632.130.077 548.067.325Ödenmiş Sermaye327.600.000 252.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-29.431.400 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -1.522.400 -1.536.818Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.522.400 -1.536.818Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.522.400 -1.536.818Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 77.517.752 29.979.219Yasal Yedekler77.517.752 29.979.219Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 70.161.372 27.467.794Net Dönem Karı veya Zararı187.804.753 240.157.130Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 15.888.391 16.342.794TOPLAM ÖZKAYNAKLAR648.018.468 564.410.119TOPLAM KAYNAKLAR4.707.189.146 3.476.283.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-287.849 -287.849 -287.849 114.865.430 114.577.581 -19.467 114.558.114Dönem Karı (Zararı)114.865.430 114.865.430 -19.467 114.845.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-287.849 -287.849 -287.849 -287.849 -287.849Sermaye Arttırımı132.000.000 -132.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.621 -36.621 301.972 265.351Dönem Sonu Bakiyeler252.000.000 -1.404.807 -1.404.807 -1.404.807 29.979.219 27.458.766 114.865.430 422.898.608 3.996.015 426.894.623Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.107.079 222.050.051 -240.157.130 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.425 14.425 14.425 187.804.753 187.819.178 -370.635 187.448.543Dönem Karı (Zararı)187.804.753 187.804.753 -370.624 187.434.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.425 14.425 14.425 14.425 -11 14.414Sermaye Arttırımı75.600.000 -75.600.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları-75.600.000 -75.600.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-29.431.400 29.431.400 -29.431.400 -29.431.400 -29.431.400Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 327.600.000 -29.431.400 -1.522.400 -1.522.400 -1.522.400 77.517.752 70.161.372 187.804.753 632.130.077 15.888.391 648.018.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)187.434.129 114.845.963 91.348.616 36.642.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.403 -287.849 2.154 -62.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.896 -359.811 1.578 -77.597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.493 71.962 576 15.519Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-2.493 71.962 576 15.519Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.403 -287.849 2.154 -62.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)187.448.532 114.558.114 91.350.770 36.580.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-370.635 -19.467 -269.864 -46.016Ana Ortaklık Payları187.819.167 114.577.581 91.620.634 36.626.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052101BIST