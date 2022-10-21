***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 57.214.500.602 9.808.156.429 19.654.322.495 2.903.219.963Satışların Maliyeti12 -56.735.497.061 -9.415.276.314 -19.582.993.793 -2.794.809.529TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434BRÜT KAR (ZARAR)479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434Genel Yönetim Giderleri14 -291.637.195 -180.457.319 -101.640.623 -56.516.706Pazarlama Giderleri14 -36.659.344 -26.570.029 -15.003.660 -11.577.658Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 770.348.630 94.567.733 272.208.721 22.721.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.017.069.768 -49.492.187 -597.229.388 -2.033.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-96.014.136 230.928.313 -370.336.248 61.003.683Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.752.861 13.761 236.967 2.752Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-59.556 -2.096 -59.556 -849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 2.366.279 0 -353.660 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-90.954.552 230.939.978 -370.512.497 61.005.586Finansman Gelirleri16 110.631.986 48.872.148 40.343.150 14.206.659Finansman Giderleri16 -181.244.575 -86.631.728 -69.731.076 -34.778.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-161.567.141 193.180.398 -399.900.423 40.434.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri100.696.766 -46.733.161 151.353.048 -8.832.962Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -7.091.248 -46.878.395 37.223.380 -7.669.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 107.788.014 145.234 114.129.668 -1.163.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.870.375 146.447.237 -248.547.375 31.601.274DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-242.871 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-528.551 -336.701 -157.927 -317.234Ana Ortaklık Payları-60.584.695 146.783.938 -248.389.448 31.918.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,18490000 0,44810000 -0,75820000 0,09740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.246.580.623 -317.110.288Dönem Karı (Zararı)-61.113.246 146.447.237Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-60.870.375 146.447.237Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-242.871 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-87.856.647 63.602.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 ve 9 11.614.441 9.266.186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13 -193.800.164 -643.118Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-193.800.164 -643.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.497.459 1.029.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 8.543.461 3.280.743Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -19.040.920 -2.250.973Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 57.746.122 21.230.273Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-61.111.032 -34.099.399Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler118.857.154 55.329.672Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 152.896.319 -14.112.410Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -2.366.279 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -100.696.766 46.843.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.271.434 -11.665Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.271.434 -11.665Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.481.427 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.071.289.59 -425.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.535.021 -159.149.008Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.819.003 -1.998.917Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.161.622.887 108.046.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-34.853.590 38.998.256İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.196.476.477 69.048.306Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.131.172 -1.435.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.323.458 -1.256.576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.323.458 -1.256.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.220.259.490 -260.074.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.498.281 -657.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.822.852 -56.377.308YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI83.781.426 34.633.216Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.742.500 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-1.278 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-21.615.647 -8.134.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.368.608 128.442Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.368.608 128.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.344.743 -6.232.577Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.898.829 -4.957.951Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.445.914 -1.274.626Alınan Temettüler16 49.520.954 14.772.749Alınan Faiz16 61.111.032 34.099.399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.116.478.639 258.696.470Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri11 301.104.792 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-40.068.364 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.068.364 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.353.039.541 310.000.000Kredilerden Nakit Girişleri1.008.039.541 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri345.000.000 310.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-295.000.000 -23.077.117Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 138.630.130İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-295.000.000 -123.953.700Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -37.753.547Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.140.176 -4.629.252Ödenen Temettüler-75.600.000 -30.000.000Ödenen Faiz-118.857.154 -55.329.672Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 61.732.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.320.558 -23.780.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.320.558 -23.780.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.447.439 94.664.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 41.126.881 70.883.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 534.084.069 725.652.473Finansal Yatırımlar5 949.265.735 370.294.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar949.265.735 370.294.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar949.265.735 370.294.558Ticari Alacaklar3.559.567.521 1.941.020.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 19 672.885.190 14.692.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.886.682.331 1.926.327.581Diğer Alacaklar397.228.796 301.384.272İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 ve 19 425.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 396.803.796 301.384.272Peşin Ödenmiş Giderler8.043.224 3.537.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.043.224 3.537.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 41.097.680 225.154ARA TOPLAM5.489.287.025 3.342.114.263TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.489.287.025 3.342.114.263DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 30.443.122 11.616.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.585.004 10.758.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar29.585.004 10.758.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 858.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar858.118 858.118Diğer Alacaklar8 1.153.862 1.038.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.153.862 1.038.365Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 77.366.279 75.000.000Maddi Duran Varlıklar7 23.191.699 23.377.628Binalar384.714 485.891Tesis, Makine ve Cihazlar3.321.646 3.521.732Taşıtlar1.245.317 592.070Mobilya ve Demirbaşlar12.565.184 12.449.395Özel Maliyetler5.674.838 6.328.540Kullanım Hakkı Varlıkları9 15.344.035 16.406.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 8.038.150 6.002.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.038.150 6.002.827Peşin Ödenmiş Giderler260.093 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler260.093 0Ertelenmiş Vergi Varlığı10 108.498.687 726.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR264.295.927 134.169.167TOPLAM VARLIKLAR5.753.582.952 3.476.283.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.096.661.372 1.052.603.863İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.096.661.372 1.052.603.863Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.078.854 19.060.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.091.582.518 1.033.542.977Ticari Borçlar2.892.018.045 1.767.221.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 19 3.757.775 38.611.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.888.260.270 1.728.610.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 12.091.668 6.960.496Diğer Borçlar12.798.427 20.186.755İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 ve 19 0 53.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.798.427 20.133.537Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 2.950.594 20.682.198Kısa Vadeli Karşılıklar13.857.540 32.795.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.227.133 2.124.287Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 11.630.407 30.671.327ARA TOPLAM5.030.377.646 2.900.450.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.030.377.646 2.900.450.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 15.188.169 534.806İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.188.169 534.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.188.169 534.806Diğer Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44 44Uzun Vadeli Karşılıklar18.038.443 10.658.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 18.038.443 10.658.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 180.484 229.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.407.140 11.422.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.063.784.786 2.911.873.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar674.067.702 548.067.325Ödenmiş Sermaye11 327.600.000 252.000.000Sermaye Avansı11 301.104.792 0Geri Alınmış Paylar (-)-40.068.364 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.663.155 -1.536.818Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.663.155 -1.536.818Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.663.155 -1.536.818Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 88.154.716 29.979.219Yasal Yedekler88.154.716 29.979.219Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 59.524.408 27.467.794Net Dönem Karı veya Zararı-60.584.695 240.157.130Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 15.730.464 16.342.794TOPLAM ÖZKAYNAKLAR689.798.166 564.410.119TOPLAM KAYNAKLAR5.753.582.952 3.476.283.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Transferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-440.121 -440.121 -440.121 146.783.938 146.343.817 -336.705 146.007.112Dönem Karı (Zararı)146.783.938 146.783.938 -336.701 146.447.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-440.121 -440.121 -440.121 -440.121 -4 -440.125Sermaye Arttırımı132.000.000 -132.000.000Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.621 -36.621 301.972 265.351Dönem Sonu Bakiyeler252.000.000 -1.557.079 -1.557.079 -1.557.079 29.979.219 27.458.766 146.783.938 454.664.844 3.678.777 458.343.621Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119Transferler18.107.079 222.050.051 -240.157.130 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-126.330 -126.330 -126.330 -60.584.695 -60.711.025 -528.562 -61.239.587Dönem Karı (Zararı)-60.584.695 -60.584.695 -528.551 -61.113.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.330 -126.330 -126.330 -126.330 -11 -126.341Sermaye Arttırımı75.600.000 -75.600.000Sermaye Avansı301.104.792 301.104.792 301.104.792Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278Kar Payları-75.600.000 -75.600.000 -75.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-40.068.364 40.068.364 -40.068.364 -40.068.364 -40.068.364Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484Dönem Sonu Bakiyeler11 327.600.000 301.104.792 -40.068.364 -1.663.155 -1.663.155 -1.663.155 88.154.716 59.524.408 -60.584.695 674.067.702 15.730.464 689.798.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-126.352 -440.125 -140.755 -152.276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159.048 -550.156 -175.944 -190.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.696 110.031 35.189 38.069Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi32.696 110.031 35.189 38.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-126.352 -440.125 -140.755 -152.276TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.239.598 146.007.112 -248.688.130 31.448.998Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-528.562 -336.705 -157.927 -317.238Ana Ortaklık Payları-60.711.036 146.343.817 -248.530.203 31.766.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073421BIST