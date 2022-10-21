***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2022 22:40
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 57.214.500.602 9.808.156.429 19.654.322.495 2.903.219.963
Satışların Maliyeti
12 -56.735.497.061 -9.415.276.314 -19.582.993.793 -2.794.809.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434
BRÜT KAR (ZARAR)
479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434
Genel Yönetim Giderleri
14 -291.637.195 -180.457.319 -101.640.623 -56.516.706
Pazarlama Giderleri
14 -36.659.344 -26.570.029 -15.003.660 -11.577.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 770.348.630 94.567.733 272.208.721 22.721.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.017.069.768 -49.492.187 -597.229.388 -2.033.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.014.136 230.928.313 -370.336.248 61.003.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.752.861 13.761 236.967 2.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-59.556 -2.096 -59.556 -849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 2.366.279 0 -353.660 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.954.552 230.939.978 -370.512.497 61.005.586
Finansman Gelirleri
16 110.631.986 48.872.148 40.343.150 14.206.659
Finansman Giderleri
16 -181.244.575 -86.631.728 -69.731.076 -34.778.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-161.567.141 193.180.398 -399.900.423 40.434.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
100.696.766 -46.733.161 151.353.048 -8.832.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -7.091.248 -46.878.395 37.223.380 -7.669.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 107.788.014 145.234 114.129.668 -1.163.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.870.375 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-242.871 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-528.551 -336.701 -157.927 -317.234
Ana Ortaklık Payları
-60.584.695 146.783.938 -248.389.448 31.918.508
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,18490000 0,44810000 -0,75820000 0,09740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.246.580.623 -317.110.288
Dönem Karı (Zararı)
-61.113.246 146.447.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60.870.375 146.447.237
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-242.871 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-87.856.647 63.602.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 ve 9 11.614.441 9.266.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 -193.800.164 -643.118
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-193.800.164 -643.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.497.459 1.029.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 8.543.461 3.280.743
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.040.920 -2.250.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 57.746.122 21.230.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.111.032 -34.099.399
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
118.857.154 55.329.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 152.896.319 -14.112.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.366.279 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -100.696.766 46.843.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271.434 -11.665
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271.434 -11.665
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.427 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.071.289.59 -425.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.535.021 -159.149.008
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.819.003 -1.998.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.622.887 108.046.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.853.590 38.998.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.196.476.477 69.048.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.131.172 -1.435.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.458 -1.256.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.323.458 -1.256.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.220.259.490 -260.074.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.498.281 -657.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.822.852 -56.377.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
83.781.426 34.633.216
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.742.500 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.278 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.615.647 -8.134.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368.608 128.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368.608 128.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.344.743 -6.232.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.898.829 -4.957.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.445.914 -1.274.626
Alınan Temettüler
16 49.520.954 14.772.749
Alınan Faiz
16 61.111.032 34.099.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.116.478.639 258.696.470
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11 301.104.792 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-40.068.364 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.068.364 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.353.039.541 310.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.008.039.541 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
345.000.000 310.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.000.000 -23.077.117
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 138.630.130
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-295.000.000 -123.953.700
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -37.753.547
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.140.176 -4.629.252
Ödenen Temettüler
-75.600.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
-118.857.154 -55.329.672
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 61.732.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.320.558 -23.780.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.320.558 -23.780.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.447.439 94.664.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.126.881 70.883.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 534.084.069 725.652.473
Finansal Yatırımlar
5 949.265.735 370.294.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
949.265.735 370.294.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
949.265.735 370.294.558
Ticari Alacaklar
3.559.567.521 1.941.020.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 19 672.885.190 14.692.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.886.682.331 1.926.327.581
Diğer Alacaklar
397.228.796 301.384.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 ve 19 425.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 396.803.796 301.384.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8.043.224 3.537.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.043.224 3.537.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 41.097.680 225.154
ARA TOPLAM
5.489.287.025 3.342.114.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.489.287.025 3.342.114.263
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 30.443.122 11.616.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.585.004 10.758.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
29.585.004 10.758.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Diğer Alacaklar
8 1.153.862 1.038.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.153.862 1.038.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 77.366.279 75.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 23.191.699 23.377.628
Binalar
384.714 485.891
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.321.646 3.521.732
Taşıtlar
1.245.317 592.070
Mobilya ve Demirbaşlar
12.565.184 12.449.395
Özel Maliyetler
5.674.838 6.328.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 15.344.035 16.406.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 8.038.150 6.002.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.038.150 6.002.827
Peşin Ödenmiş Giderler
260.093 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
260.093 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 108.498.687 726.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.295.927 134.169.167
TOPLAM VARLIKLAR
5.753.582.952 3.476.283.430
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.096.661.372 1.052.603.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.096.661.372 1.052.603.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.078.854 19.060.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.091.582.518 1.033.542.977
Ticari Borçlar
2.892.018.045 1.767.221.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 19 3.757.775 38.611.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.888.260.270 1.728.610.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 12.091.668 6.960.496
Diğer Borçlar
12.798.427 20.186.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 ve 19 0 53.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.798.427 20.133.537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 2.950.594 20.682.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.857.540 32.795.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.227.133 2.124.287
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.630.407 30.671.327
ARA TOPLAM
5.030.377.646 2.900.450.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.030.377.646 2.900.450.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 15.188.169 534.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.188.169 534.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.188.169 534.806
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.038.443 10.658.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.038.443 10.658.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 180.484 229.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.407.140 11.422.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.063.784.786 2.911.873.311
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
674.067.702 548.067.325
Ödenmiş Sermaye
11 327.600.000 252.000.000
Sermaye Avansı
11 301.104.792 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-40.068.364 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.663.155 -1.536.818
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.663.155 -1.536.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.663.155 -1.536.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 88.154.716 29.979.219
Yasal Yedekler
88.154.716 29.979.219
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 59.524.408 27.467.794
Net Dönem Karı veya Zararı
-60.584.695 240.157.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 15.730.464 16.342.794
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
689.798.166 564.410.119
TOPLAM KAYNAKLAR
5.753.582.952 3.476.283.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 -440.121 -440.121 146.783.938 146.343.817 -336.705 146.007.112
Dönem Karı (Zararı)
146.783.938 146.783.938 -336.701 146.447.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 -440.121 -440.121 -440.121 -4 -440.125
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.621 -36.621 301.972 265.351
Dönem Sonu Bakiyeler
252.000.000 -1.557.079 -1.557.079 -1.557.079 29.979.219 27.458.766 146.783.938 454.664.844 3.678.777 458.343.621
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119
Transferler
18.107.079 222.050.051 -240.157.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -60.584.695 -60.711.025 -528.562 -61.239.587
Dönem Karı (Zararı)
-60.584.695 -60.584.695 -528.551 -61.113.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -126.330 -11 -126.341
Sermaye Arttırımı
75.600.000 -75.600.000
Sermaye Avansı
301.104.792 301.104.792 301.104.792
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278
Kar Payları
-75.600.000 -75.600.000 -75.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-40.068.364 40.068.364 -40.068.364 -40.068.364 -40.068.364
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484
Dönem Sonu Bakiyeler
11 327.600.000 301.104.792 -40.068.364 -1.663.155 -1.663.155 -1.663.155 88.154.716 59.524.408 -60.584.695 674.067.702 15.730.464 689.798.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-126.352 -440.125 -140.755 -152.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.048 -550.156 -175.944 -190.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.696 110.031 35.189 38.069
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
32.696 110.031 35.189 38.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.352 -440.125 -140.755 -152.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.239.598 146.007.112 -248.688.130 31.448.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-528.562 -336.705 -157.927 -317.238
Ana Ortaklık Payları
-60.711.036 146.343.817 -248.530.203 31.766.236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073421
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