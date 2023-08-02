***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim
02.08.2023 18:12
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 07.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 07/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179964
BIST
'
18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0251
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0690
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.677,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.677,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9530
|26,9586
|% 0,09
|
|Euro
|29,5060
|29,5165
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1844
|34,3558
|% -0,39
|
|Frank
|30,6124
|30,7968
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,37
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.980
|11.081
|-50,00
|
|Yarım
|5.494
|5.566
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|-0,52
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-2,00
|