***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 07.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 07/08/20233. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179964BIST