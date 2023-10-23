***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim
23.10.2023 08:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 27.10.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 27/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208433
BIST
'
13:167.549
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,79
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1628,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1099
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1629,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1058
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:161.783,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.783,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|INVES
|399,30
|203.035.135
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.139.600
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.775.283
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.823.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.604.111
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,30
|518.164.557
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,00
|69.922.244
|% -4,56
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,30
|4.154.656.211
|% 1,06
|
|TUPRS
|130,90
|1.956.461.645
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.415.378.753
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.217.429.029
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,20
|1.180.251.057
|% 2,65
|
|EKGYO
|6,98
|1.038.227.510
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|804.107.353
|% 1,22
|
|ODAS
|12,12
|906.586.481
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,04
|69.667.057
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|165.873.433
|% 2,45
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0468
|28,0528
|% 0,39
|
|Euro
|29,7527
|29,7674
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,9690
|34,1393
|% 0,24
|
|Frank
|31,3171
|31,5058
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4581
|7,4955
|% 0,42
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,16
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.005
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.021
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,16
|