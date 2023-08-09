***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 10. Maddesi ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında Şirketimizin 2023 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182843BIST