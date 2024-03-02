***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023 - 30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 10. Maddesi ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında Şirketimizin 2023 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeleri 09.08.2023 tarihinde yayımlanmış ve 30.10.2023 tarihinde ise revize edilmiştir. Şirketimiz 2023 yılı mali tablolarını 02.03.2024 tarihinde yayımlamış olup, geleceğe ilişkin beklentilere yönelik gerçekleşmeler ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254130BIST