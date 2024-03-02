***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
02.03.2024 23:37
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023 - 30.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 10. Maddesi ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında Şirketimizin 2023 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeleri 09.08.2023 tarihinde yayımlanmış ve 30.10.2023 tarihinde ise revize edilmiştir. Şirketimiz 2023 yılı mali tablolarını 02.03.2024 tarihinde yayımlamış olup, geleceğe ilişkin beklentilere yönelik gerçekleşmeler ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254130
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1791
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.102,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 50,07
|Açılış
|: 2.102,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.105,55
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3635
|31,3757
|% 0,46
|
|Euro
|34,0210
|34,0458
|% 0,53
|
|Sterlin
|39,5937
|39,7923
|% 0,72
|
|Frank
|35,3816
|35,5948
|% 0,58
|
|Riyal
|8,3421
|8,3839
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|887,15
|888,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,90
|959,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,43
|83,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.083,22
|2.083,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606