***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,10 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,19 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEDIK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GEDIK ILAN METNI.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılabilmektedir.Şirketimizin 01.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 25 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK, Sn. Rüya ESER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006361BIST