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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 23:13
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı tutanağının 12. Maddesinde sehven Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl yazılmış olup, yapılan hata düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
19 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEDIK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GEDIK ILAN METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mart 2022 günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır.
-Şirket Kar dağıtım politikası onaylanmıştır.
- 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 227.130.716,57 TL, yasal kayıtlarda ise 215.201.855,17 TL olarak gerçekleştiği ve 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 28.401.000 TL 'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 75.600.000,00 TL'sinin nakit olarak tek seferde 28 Mart 2022 tarihinde dağıtılmasına, 75.600.000,00 TL'sinin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklif ve sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Ersan Akpınar, Sn. Gökhan Tosun, Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
- 2022 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GEDIK HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GEDIK GERI ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 GEDIK GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014257


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