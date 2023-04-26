***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesine, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,9 - Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,18 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,19 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,20 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEDIK GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 GEDIK - 2022 GK BILGILENDIRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları:Şirketimizin 26 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.- Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesine, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesine ilişkin tadil metinleri onaylanmıştır.-Şirket Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış olup, Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmiştir.-31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 349.671.829 TL, yasal kayıtlarda ise 193.540.120,20 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 193.540.120,20 TL kardan %5 oranında 9.677.006,01 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2022 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %19,80198 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1980198 TL) toplam 100.000.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 7.475.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, Yasal kayıtlara göre 2022 yılı karından kalan tutar olan 76.388.114,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 100.000.000,00 TL'sinin nakit olarak tek seferde 31 Mayıs 2023 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.- 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve söz konusu bağışlar onaylanmıştır. Ayrıca, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Ersan AKPINAR, Sn. Gökhan TOSUN, Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2023 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.- Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GEDIK TUTANAK - 26 NISAN 2023.pdf - TutanakEK: 2 Geri Alım Programı GEDIK - 2022 - 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 GEDIK 2022 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141413BIST