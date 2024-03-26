***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Açıklamanın İngilizce versiyonunu yayımlamak amacıyla düzeltme yapılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 01.03.2024Genel Kurul Tarihi 26.03.2024Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,14 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEDIK 2023 GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 GEDIK 2023 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları:Şirketimizin 26 Mart 2024 günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.-31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karının 767.035.857 TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.327.544.059,92 TL kardan %5 oranında 38.212.131,92 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 56.307.500 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL‘nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.588.325.000 TL tutarındaki nakit kar dağıtımın 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılmasına karar verilmiştir.- 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Ersan AKPINAR, Sn. Gökhan TOSUN, Sn. Ahmet AKA (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2023 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.- Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GEDIK 26.03.2024 HAZIRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 GERI ALIM PROGRAMI BILGI NOTU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 GEDIK TUTANAK - 26.03.2024.pdf - TutanakEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262571BIST