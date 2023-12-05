***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi04.02.2022-13.05.2022 ve 26.05.2022-21.07.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin,04.02.2022 – 13.05.2022 ve 26.05.2022-21.07.2023 tarihleri arasında yürüttüğü geri alım programları kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDİK payları bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil 13.920.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,76) Şirketimiz tarafından söz konusu geri alım programı kapsamında alınmış olan paylardan 10.000.000 adet GEDIK payı bugün (05.12.2023) 15,95 TL fiyattan Borsa İstanbul'da yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.12.2023 tarihi itibarıyla %0,78'e düşmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGEDİK 05/12/2023 10.000.000 % 1,98 15,95 % 0,78 92.290.939,33 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222528BIST