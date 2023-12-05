***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
05.12.2023 21:02
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
04.02.2022-13.05.2022 ve 26.05.2022-21.07.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin,04.02.2022 – 13.05.2022 ve 26.05.2022-21.07.2023 tarihleri arasında yürüttüğü geri alım programları kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDİK payları bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil 13.920.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,76) Şirketimiz tarafından söz konusu geri alım programı kapsamında alınmış olan paylardan 10.000.000 adet GEDIK payı bugün (05.12.2023) 15,95 TL fiyattan Borsa İstanbul'da yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.12.2023 tarihi itibarıyla %0,78'e düşmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDİK 05/12/2023 10.000.000 % 1,98 15,95 % 0,78 92.290.939,33 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222528
BIST