***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihraç tavanı başvuru sürecinin tavan yükseltilmesi nedeniyle iptal edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve 2216 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2194 sayılı kararının, finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç tavanının yükseltilmesi amacıyla iptal edilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058873BIST