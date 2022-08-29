***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
29.08.2022 16:05
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihraç tavanı başvuru sürecinin tavan yükseltilmesi nedeniyle iptal edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve 2216 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2194 sayılı kararının, finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç tavanının yükseltilmesi amacıyla iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058873
BIST
16:193.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,25
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:1918,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:1918,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:191.016,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.016,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DYOBY
|18,64
|64.754.920
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.055.518
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.947.375.350
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.526.732
|% 9,91
|
|PRKME
|12,07
|82.823.054
|% 9,73
|
|MTRKS
|65,15
|4.440.670
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.404.942
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|48.919.694
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,99
|4.750.865.556
|% 6,79
|
|THYAO
|70,10
|4.707.240.494
|% 0,57
|
|YKBNK
|6,94
|2.957.223.675
|% -0,86
|
|HALKB
|7,79
|2.948.264.075
|% 9,26
|
|GARAN
|24,60
|2.603.570.454
|% -1,60
|
|YKBNK
|6,94
|2.957.223.675
|% -0,86
|
|HALKB
|7,79
|2.948.264.075
|% 9,26
|
|PETKM
|13,99
|4.750.865.556
|% 6,79
|
|EKGYO
|3,96
|1.230.419.204
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,65
|1.947.375.350
|% 9,92
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,1957
|% 0,17
|
|Euro
|18,1993
|18,2080
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,2300
|21,3365
|% -0,15
|
|Frank
|18,7074
|18,8201
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.812
|6.865
|-66,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,93
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU100
Endeks 3, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 48, 394.00 milyon TL de
-
16:33TUPRS
Yüzde 4.31 oranında artışla 358.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 143, 325 adet işlem
-
16:32BAGFS
Yüzde 4.51 oranında artışla 20.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 930, 456 adet işlem
-
16:31MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 298, 966 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.37 ) 2, 807