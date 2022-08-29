Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

29.08.2022 16:05
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihraç tavanı başvuru sürecinin tavan yükseltilmesi nedeniyle iptal edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve 2216 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2194 sayılı kararının, finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç tavanının yükseltilmesi amacıyla iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058873


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:193.153
Değişim :  0,23% |  7,25
Açılış :  3.145  
Önceki Kapanış :  3.146  
En Yüksek
3.164 En Düşük
3.111
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 18,64 64.754.920 % 9,97  
NTGAZ 20,66 40.055.518 % 9,95  
VAKBN 6,65 1.947.375.350 % 9,92  
DOGUB 8,65 12.526.732 % 9,91  
PRKME 12,07 82.823.054 % 9,73  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Dolar 18,1752 18,1957 % 0,17  
Euro 18,1993 18,2080 % 0,61  
Sterlin 21,2300 21,3365 % -0,15  
Frank 18,7074 18,8201 % -0,09  
Riyal 4,8275 4,8517 % 0,14  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 0,15  
Altın Gr. 1.016 1.016 -0,12  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -4,00  
Tam 6.812 6.865 -66,00  
Yarım 3.319 3.356 -33,00  
Çeyrek 1.665 1.678 -16,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,76 -0,16  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,09  
B. Petrol 100 100 0,93  
Seans Raporu 16:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru